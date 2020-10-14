Подросшее потомство снежного барса показали в алтайском заповеднике

В Сайлюгемском заповеднике показали подросшее потомство снежного барса. Котята носят странные имена и всегда ходят вместе.

"Непонятные имена барсят имеют вполне логичное объяснение: на кадре второе потомство Чаганки, особи занесены в базу данных под номерами 1 и 2", – пишут сотрудники заповедника.

Они отмечают, что особи всегда ходят вместе. Если на снимок фотоловушки попал один, то непременно рядом пройдет и второй барс.

"Сейчас примерно 2,5 года, они уже отделились от матери. Из троих детенышей только один отселился на другой участок, двое остались на родительской территории", – добавляет автор поста.

Новое потомство Чаганки должно появиться весной.