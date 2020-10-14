Пятница, 16 Октябрь, 12:32

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,95
€ 91,45
15°


1354163 +0
Обь
92см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецепту врача

, ИА "Амител"
Это можно сделать за счет введения обязательного лекарственного страхования
Дмитрий Медведев / Фото: kremlin.ru

Дмитрий Медведев / Фото: kremlin.ru

Россиянам необходимо выдавать лекарства, назначенные врачом, бесплатно, заявил заместитель председателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Об этом пишет "Московский комсомолец".

На заседании комиссии по подготовке предвыборной программы партии он подчеркнул, что стоит задача подготовить соответствующие поправки в законодательство.

По оценке бывшего премьер-министра, чтобы обеспечить бесплатную выдачу препаратов по рецепту врача, нужно разработать обязательное лекарственное страхование.

Ранее amic.ru писал, что Медведев выступил с инициативой ввести в России гарантированный доход граждан. Речь идет о неприкосновенности той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

14.10.2020 09:24
гость

может прикупит димон сейчас новый iPhone 12, заиграется и забудется...

14.10.2020 09:26
- гость -

Очередная афера, страхование будет обязательным, а что бы рецепт выписали не добраться или лекарств не будет! Так же как с бесплатной медицины, страхование есть, а специалистов в поликлиника нет! И приходится людям идти в платные поликлиники которые растут на каждом шагу как грибы после дождя!

14.10.2020 09:32
Гость

Он нормальный? Обязательное? Если никогда не пользуется человек лекарствами, лимон, имбирь и бани достаточно, платить я зачем буду? Бред высшей степени!

14.10.2020 09:35
- гость -

все новое - это давно забытое старое!

14.10.2020 09:36
- гость -

нужно разработать обязательное лекарственное страхование

получив новую должность дам сразу с козырей зашел
к 30% соцплатежей, 13% НДФЛ, 20% НДС обложить податное население еще одним налогом )))

14.10.2020 09:36
- гость -

14.10.2020 09:32
Гость
а, если, недайБог, тебя по скорой нужно госпитализировать, что делать? отправишься на перекладных? или все же приятнее знать, что медицина жива и тебя попытается вылечить?

14.10.2020 09:36
- гость -

14.10.2020 09:32
Гость
Вы часто в ДТП попадаете, больничный берете? А месдмтраху и соцстраху денежки стабильно идут.

14.10.2020 09:37
- гость -

Если никогда не пользуется человек лекарствами, лимон, имбирь и бани достаточно, платить я зачем буду?

как зачем, друзьям денег не хватает...

14.10.2020 09:40
- гость -

Люди — вот наша вторая нефть (с)

14.10.2020 09:42
гость

Приказом В.В. Путина от 12.10 клоуна назначили ответственным за нац противодействие вирусным инфекциям! Денег нет , но Вам капут!

14.10.2020 09:44
1

Тупо в аптеках нет лекарств, он там о чем?

14.10.2020 09:44
Гость


14.10.2020 09:36
- гость -
меня все устраивает как сейчас, а сейчас скорые без доп. денег приезжают (хотя нет, мы же платим отчисления с зп в соцстрах им все мало). Он вроде за бесплатное лекарство радеет, а не за скорые. Выплаты в соц страх же идут их сверх достаточно за то чтоб пару раз приехать поставить укол.

14.10.2020 09:36
- гость -
вот вот! Согласна. Деньги плачу уже лет 40 им, а пользовалась "великим даром" больничного пару раз от силы.

14.10.2020 09:52
- гость -

14.10.2020 09:36
- гость -

Со временем и до скорой доберутся государственных бизнесмены даже не сомневаетесь!

14.10.2020 09:55
АБОРИГЕН

Это чучело ещё в обойме?! Едро это партия политических трупов.

14.10.2020 09:56
- гость -

Он вроде за бесплатное лекарство радеет

вы невнимательно прочитали новость
он за бесплатные лекарства радеет за счет введения обязательного лекарственного страхования для граждан)))

14.10.2020 10:05
- гость -

Круто, будем платить еще процентов 10 с з/п, чтобы отстояв 4 часа в очереди в поликлинике, какой-нибудь эскулап недоделанный выписал тебе, что-нибудь типа аспирина за 3 рубля...

14.10.2020 10:09
- гость -

Очередной высер

14.10.2020 10:15
- гость -

Здравствуй, еще один налог?

14.10.2020 10:20
Человек

14.10.2020 09:55
АБОРИГЕН

К сожалению , не трупов ,а зомби .
И эту войну Z они пока выигрывают.

14.10.2020 10:24
Леня

Переходим постепенно к обязательным медицинским страховкам, только в отличие от штатов уровень медицины не изменится

14.10.2020 10:45
Бабуля

Арбидола нет месяц в аптеках..Что изменится от того,что с народа начнут брать деньги на лекарства,которого нет в аптеках.Мадам "Арбидол" подсуетилась?Или импортные поставщики начнут больше отгружать в Россию?

14.10.2020 10:50
- гость -

А вообще, Мендель это голова))
Сразу почуял, где денежки можно срубить - не нравится помирать от ковида, не устраивает медицина, тогда будьте любезны раскошелиться.
Не друзьям-олигархам же налоги повышать, те и к ответу призвать могут.

14.10.2020 10:52
гость 22

Нет Бабуля! сейчас маркировку закончат и засыпят нас арбидолом!

14.10.2020 10:52
- гость -

Что изменится от того,что с народа начнут брать деньги на лекарства,которого нет в аптеках.

как что изменится - появится еще один поток денег которые можно эффективно освоить....

14.10.2020 11:22
- гость -

Не надо такого, ОСАГО ваше уже видели

14.10.2020 11:59
Злая гостья

Инвалидов обеспечить не могут, а всех остальных - легко!

14.10.2020 12:25
- гость -

Учитывая кто автор Не, точно не надо.

14.10.2020 14:44
кичи-бей

стань донором — спаси жизнь!

14.10.2020 15:17
- гость -

Спасибо, я 5.1% от ЗП отдаю за обязательное медицинское страхование, которое невозможно получить, теперь еще и за лекарства начну платить, котрых нигде не будет? Нет уж, хватит.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
12:15
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 16 тысяч 2
12:08
6,5 кг счастья. Выбраны новые финалисты конкурса "Главная кошка города" 4
11:57
В Алтайском крае двое парней угнали "шестерку" и застряли в канаве 1
11:44
Сразу два землетрясения произошло в Сибири 1
11:31
В Алтайском крае живут 65 человек в возрасте старше 100 лет 5
11:17
Массовая авария произошла на въезде в Барнаул 4
11:06
Куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача. Нужные телефоны в одной инфографике 11
10:54
Трое пациентов с COVID-19 умерли в Республике Алтай 0
10:43
Специалист назвала признаки бессимптомного течения коронавируса 17
10:31
Павла Волю заподозрили в измене 7
10:21
Когда День матери в 2020 году и какие традиции есть у этого праздника 0
10:07
Биологи АлтГУ создадут цветущий остров в барнаульском парке "Изумрудный" 0
09:57
Анна Попова включила два Алтая в десятку регионов по ожирению населения 8
09:44
Эксперт назвал бренды смартфонов, которые чаще всего взрываются в руках 2
09:32
Фура "сложилась" и заблокировала движение движение на Новом мосту в Барнауле 9
09:18
Пройти и проехать. Эксперт из мэрии рассказал о ключевых дорожных проектах Барнаула 24
09:07
Алтайский край вошел в пятерку лидеров по ведению лесного хозяйства 2
08:55
Правительство России ухудшило прогноз по убыли населения 18
08:43
В России назвали плюсы падения курса рубля 24
08:28
Диетолог рассказала о пользе сала при коронавирусе 7
08:15
Горожан приглашают выбрать места, которые благоустроят в Барнауле 3
08:03
"Искрился пол". Алтайских сирот заселили в дом, который бьет током 2
07:50
Софья Таюрская из Little Big показала горячее фото без купальника 13
07:32
Не опять, а снова. Ретроградный Меркурий начал свое движение и породил волну шуток 0
07:17
Билл Гейтс предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом 10
07:02
Загадочный круг из черепов обнаружили в одной из рощ Барнаула 19
06:49
Психолог рассказал, как снять стресс с помощью телевидения 8
06:33
Всему голова. Фотографии, которые перевернут ваше представление о хлебе 0
06:18
Народные приметы. Как не заболеть и защититься от порчи на Дениса Позимнего 1
06:03
До +14 и дожди. Прогноз погоды в Алтайском крае на 16 октября 0
23:55
Такой день. "Пропавшие" деньги для алтайских сирот и просьба повысить стоимость проезда 0
23:31
Академик рассказал, как ожирение влияет на течение коронавируса 1
23:08
В мэрии Горно-Алтайска ввели карантин 0
22:52
Захарова: в России не утверждали, что Навальный отравил сам себя 54
22:31
Попова рассказала о высокой заболеваемости коронавирусом офисных работников 0
22:10
Роспотребнадзор проверил ковидные меры на Старом базаре в Барнауле 2
21:50
Вирус африканской чумы обнаружили в российской колбасе 0
21:30
Водителя уволили за опрокидывание автобуса с пассажирами на Алтае 0
21:09
Работник пострадал при пожаре на ферме в Алтайском крае 0
20:47
В Алтайском крае следователи возбудили дело из-за пропажи мужчины три месяца назад 0
20:31
В Алтайском крае создадут центр управления регионом 9
20:10
Алтайский Минстрой объяснил, что деньги на жилье для сирот не пропадали 1
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 200 0
19:27
Ефремов полностью компенсировал моральный вред старшему сыну погибшего в ДТП 0
19:06
Координатор парламентской партии заболел коронавирусом в Барнауле 2
18:49
Прямо на уроке. Репетитора из Алтайского края осудят за надругательства над детьми 1
18:24
Дорожники рассказали, как продвигается ремонт Старого моста в Барнауле 3
18:05
Дело с огоньком. Где купить качественные детали для сварки 0
17:55
В Барнауле ограничат стоянку транспорта на оживленном участке проспекта Ленина 2
17:44
В Алтайском Минздраве объяснили задержку "ковидных" выплат медикам 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.