Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецепту врача

Россиянам необходимо выдавать лекарства, назначенные врачом, бесплатно, заявил заместитель председателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Об этом пишет "Московский комсомолец".
На заседании комиссии по подготовке предвыборной программы партии он подчеркнул, что стоит задача подготовить соответствующие поправки в законодательство.
По оценке бывшего премьер-министра, чтобы обеспечить бесплатную выдачу препаратов по рецепту врача, нужно разработать обязательное лекарственное страхование.
Ранее amic.ru писал, что Медведев выступил с инициативой ввести в России гарантированный доход граждан. Речь идет о неприкосновенности той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения.
Комментарии
может прикупит димон сейчас новый iPhone 12, заиграется и забудется...
Очередная афера, страхование будет обязательным, а что бы рецепт выписали не добраться или лекарств не будет! Так же как с бесплатной медицины, страхование есть, а специалистов в поликлиника нет! И приходится людям идти в платные поликлиники которые растут на каждом шагу как грибы после дождя!
Он нормальный? Обязательное? Если никогда не пользуется человек лекарствами, лимон, имбирь и бани достаточно, платить я зачем буду? Бред высшей степени!
все новое - это давно забытое старое!
нужно разработать обязательное лекарственное страхование
получив новую должность дам сразу с козырей зашел
к 30% соцплатежей, 13% НДФЛ, 20% НДС обложить податное население еще одним налогом )))
14.10.2020 09:32
Гость
а, если, недайБог, тебя по скорой нужно госпитализировать, что делать? отправишься на перекладных? или все же приятнее знать, что медицина жива и тебя попытается вылечить?
14.10.2020 09:32
Гость
Вы часто в ДТП попадаете, больничный берете? А месдмтраху и соцстраху денежки стабильно идут.
Если никогда не пользуется человек лекарствами, лимон, имбирь и бани достаточно, платить я зачем буду?
как зачем, друзьям денег не хватает...
Люди — вот наша вторая нефть (с)
Приказом В.В. Путина от 12.10 клоуна назначили ответственным за нац противодействие вирусным инфекциям! Денег нет , но Вам капут!
Тупо в аптеках нет лекарств, он там о чем?
14.10.2020 09:36
- гость -
меня все устраивает как сейчас, а сейчас скорые без доп. денег приезжают (хотя нет, мы же платим отчисления с зп в соцстрах им все мало). Он вроде за бесплатное лекарство радеет, а не за скорые. Выплаты в соц страх же идут их сверх достаточно за то чтоб пару раз приехать поставить укол.
14.10.2020 09:36
- гость -
вот вот! Согласна. Деньги плачу уже лет 40 им, а пользовалась "великим даром" больничного пару раз от силы.
14.10.2020 09:36
- гость -
Со временем и до скорой доберутся государственных бизнесмены даже не сомневаетесь!
Это чучело ещё в обойме?! Едро это партия политических трупов.
Он вроде за бесплатное лекарство радеет
вы невнимательно прочитали новость
он за бесплатные лекарства радеет за счет введения обязательного лекарственного страхования для граждан)))
Круто, будем платить еще процентов 10 с з/п, чтобы отстояв 4 часа в очереди в поликлинике, какой-нибудь эскулап недоделанный выписал тебе, что-нибудь типа аспирина за 3 рубля...
Очередной высер
Здравствуй, еще один налог?
14.10.2020 09:55
АБОРИГЕН
К сожалению , не трупов ,а зомби .
И эту войну Z они пока выигрывают.
Переходим постепенно к обязательным медицинским страховкам, только в отличие от штатов уровень медицины не изменится
Арбидола нет месяц в аптеках..Что изменится от того,что с народа начнут брать деньги на лекарства,которого нет в аптеках.Мадам "Арбидол" подсуетилась?Или импортные поставщики начнут больше отгружать в Россию?
А вообще, Мендель это голова))
Сразу почуял, где денежки можно срубить - не нравится помирать от ковида, не устраивает медицина, тогда будьте любезны раскошелиться.
Не друзьям-олигархам же налоги повышать, те и к ответу призвать могут.
Нет Бабуля! сейчас маркировку закончат и засыпят нас арбидолом!
Что изменится от того,что с народа начнут брать деньги на лекарства,которого нет в аптеках.
как что изменится - появится еще один поток денег которые можно эффективно освоить....
Не надо такого, ОСАГО ваше уже видели
Инвалидов обеспечить не могут, а всех остальных - легко!
Учитывая кто автор Не, точно не надо.
стань донором — спаси жизнь!
Спасибо, я 5.1% от ЗП отдаю за обязательное медицинское страхование, которое невозможно получить, теперь еще и за лекарства начну платить, котрых нигде не будет? Нет уж, хватит.