Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецепту врача

Россиянам необходимо выдавать лекарства, назначенные врачом, бесплатно, заявил заместитель председателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Об этом пишет "Московский комсомолец".

На заседании комиссии по подготовке предвыборной программы партии он подчеркнул, что стоит задача подготовить соответствующие поправки в законодательство.

По оценке бывшего премьер-министра, чтобы обеспечить бесплатную выдачу препаратов по рецепту врача, нужно разработать обязательное лекарственное страхование.

Ранее amic.ru писал, что Медведев выступил с инициативой ввести в России гарантированный доход граждан. Речь идет о неприкосновенности той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения.