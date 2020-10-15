Слабое звено. Уставшим барнаульцам помогут найти причину тревоги и упадка сил

Жизнь в постоянном стрессе грозит не только тревогой и усталостью, но и серьезными проблемами со здоровьем. Повышенные нагрузки приводят к износу жизненно важных систем организма. При этом иногда для снижения уровня стресса достаточно пропить курс витаминов. Но сначала нужно выяснить, что именно послужило причиной сбоя в организме.

Кортизол – первый гормон, который ассоциируют со стрессом. Его высокий уровень связан с увеличением риска развития инфарктов и инсультов, особенно в сочетании с высоким индексом атерогенности – соотношением уровня "хорошего" и "плохого" холестерина.

Витамин D в медицинском сообществе приравняли к гормону, важному для работы нервной системы и иммунитета. Он влияет на внешний вид и настроение. Его нехватка влечет дефицит "гормона счастья" – серотонина, упадок сил, а также вымывание кальция из организма.

Дефицит магния оборачивается бессонницей и тревожными состояниями. На настроение и самочувствие могут влиять и проблемы со щитовидной железой. Переизбыток или дефицит гормонов "щитовидки" может привести к апатии, увеличению веса, резким перепадам настроения, сонливости или бессоннице.

Все эти показатели можно проверить в лаборатории "Гемотест" на специальном исследовании "стресс-комплект".

До 31 октября 2020 года во всех отделениях на него действует скидка – 30%.

Стоимость исследования – 1900 рублей (110 рублей взятие биоматериала).

Исследование займет всего один день. Для проведения анализа потребуется кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте или получить по электронной почте. Также можно подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

Адреса лабораторных отделений "Гемотест" в Барнауле:

ул. Балтийская, д. 12

ул. Советская, д. 7

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