Слабое звено. Уставшим барнаульцам помогут найти причину тревоги и упадка сил

Кортизол – первый гормон, который ассоциируют со стрессом. Его высокий уровень связан с увеличением риска развития инфарктов и инсультов, особенно в сочетании с высоким индексом атерогенности – соотношением уровня "хорошего" и "плохого" холестерина.
Витамин D в медицинском сообществе приравняли к гормону, важному для работы нервной системы и иммунитета. Он влияет на внешний вид и настроение. Его нехватка влечет дефицит "гормона счастья" – серотонина, упадок сил, а также вымывание кальция из организма.
Дефицит магния оборачивается бессонницей и тревожными состояниями. На настроение и самочувствие могут влиять и проблемы со щитовидной железой. Переизбыток или дефицит гормонов "щитовидки" может привести к апатии, увеличению веса, резким перепадам настроения, сонливости или бессоннице.
Все эти показатели можно проверить в лаборатории "Гемотест" на специальном исследовании "стресс-комплект".
До 31 октября 2020 года во всех отделениях на него действует скидка – 30%.
Стоимость исследования – 1900 рублей (110 рублей взятие биоматериала).
Исследование займет всего один день. Для проведения анализа потребуется кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте или получить по электронной почте. Также можно подписаться на бесплатное SMS-уведомление.
Адреса лабораторных отделений "Гемотест" в Барнауле:
ул. Балтийская, д. 12
ул. Советская, д. 7
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