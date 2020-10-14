Даже на Кипре теперь знают. Amic вручил призы победителям конкурса "Любимый учитель"

Amic.ru вручил подарки педагогам, выигравшим в конкурсе "Мой любимый учитель". Мы проехали по школам, где работают победители нашего конкурса, и вручили учителям призы от наших партнеров: планшеты от группы компаний "Алгоритм" и букеты цветов от компании "Соцветие".
К учителю начальных классов школы № 128 Наталье Сухановой мы попали прямо на урок, чему ее ученики страшно обрадовались. "А моя мама звонила своей знакомой, чтобы она позвонила своим знакомым, чтобы они голосовали за Наталью Михайловну". – "А моя мама звонила в Пермь и в Москву, а мы звонили на Кипр", – наперебой рассказывали нам третьеклассники. – "Нашу учительницу теперь весь мир знает!" И это здорово, считаем мы, потому что хороших учителей и должны знать в мире.
Радостно нас встретили и на уроке Натальи Александровны Щербининой в гимназии № 5. Дети тоже знали о конкурсе amic.ru и о победе своей учительницы. За Наталью Александровну тоже голосовал почти весь мир. И это правильно: "Наталья Александровна самая добрая, самая лучшая, самая веселая, она наша вторая мама и мы ее очень любим", – признания детей растрогали даже журналистов amic.ru.
К сожалению, победитель нашего конкурса, классный руководитель 2 "Г" класса школы № 128 Ольга Николаевна Тараненко была на больничном, когда мы вручали призы ее коллегам. Но уже на днях мы обязательно вручим ей подарки от наших партнеров.
Но зато у нас оказался еще один приятный сюрприз для еще одного участника нашего конкурса. Учитель МКОУ "Фирсовская ООШ" Елена Владимировна Толстова заняла в нем четвертое место, и магазин "Соцветие" передал ей красивый букет, а мы поздравили с Днем учителя.
Напомним, на конкурс "Мой любимый учитель" читатели amic.ru прислали девять рассказов о прекрасных педагогах Алтайского края. Писали нам и дети, и взрослые. С пятницы, 2 октября, до 5 октября на портале amic.ru проходило онлайн-голосование, в результате которого мы определили трех победителей нашего конкурса, которые получили планшеты и букеты цветов от партнеров нашего конкурса – группы компаний "Алгоритм" и компании "Соцветие".
Группа компаний "Алгоритм" – один из самых крупных застройщиков на рынке Барнаула.
Телефон: 72-00-82
Подробности
Комментарии
ЗдОрово! Молодцы алтайские учителя!!! Поздравляем!
Кто что может сказать о 112 лицее?
Почему у вас в статье изначально речь идёт об учителе,который не первое место занял?победитель Ольга Николаевна, а о ней 2слова сказано, но так смачно про болезнь...
Уберите данные про больницу,кто вам вообще давал право это писать?
Уберите информацию о больнице
За Ольгу Николаевну голосовало реально пол мира- в голосовании приняла участие половина нашей страны (Москва, Питер, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Псков, Новосибирск, Орел, Ахтубинск, Уфа, Краснодар, Якутск, Калининград и др.), а также такие страны
а также такие страны как Испания, Италия, Кипр, Португалия, Израиль и Германия.
14.10.2020 15:08
- гость -
Ну вот. Взяли и признались в накрутке голосов.
А вы для чего то болезни смакуете. Уберите!
Какая накрутка! Люди голосовали от души!
14.10.2020 15:11
- гость -
Москва, Питер, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Псков, Новосибирск, Орел, Ахтубинск, Уфа, Краснодар, Якутск, Калининград и др. а также такие страны как Испания, Италия, Кипр, Португалия, Израиль и Германия.
Угу.
Так вам и поверили. Сидят иностранцы и читают Амик, а потом от всей душеньки голосуют. Вы сами то со стороны на себя посмотрите...
Как не стыдно так преподносить информацию. Учитель занял первое место!!! А его в самый конец статьи, как будто утешительный приз дали!!! А ведь полмира за неё голосовали!!! И от чистого сердца!!!
Так потому что каждый родитель лично позвонил своим друзьям и родственникам и рассказал какой замечательный учитель у его ребёнка!!! Мы столько сил приложили, чтобы таким способом показать насколько мы ценим нашего учителя!!!
Так потому что каждый родитель лично позвонил своим друзьям и родственникам и рассказал какой замечательный учитель у его ребёнка!!!
ухахаха. скинули в вацапе сцыль с просьбой жамкнуть и всех делов.
Вы статью читали? Голосовать можно было не только классом, а мог любой желающий. Мы объединились всем классом. У всех есть друзья и родственники по стране и миру. Но тут вопрос в статье. Зачем подробности про больницу, к чему это все?