Даже на Кипре теперь знают. Amic вручил призы победителям конкурса "Любимый учитель"

Amic.ru вручил подарки педагогам, выигравшим в конкурсе "Мой любимый учитель". Мы проехали по школам, где работают победители нашего конкурса, и вручили учителям призы от наших партнеров: планшеты от группы компаний "Алгоритм" и букеты цветов от компании "Соцветие".

К учителю начальных классов школы № 128 Наталье Сухановой мы попали прямо на урок, чему ее ученики страшно обрадовались. "А моя мама звонила своей знакомой, чтобы она позвонила своим знакомым, чтобы они голосовали за Наталью Михайловну". – "А моя мама звонила в Пермь и в Москву, а мы звонили на Кипр", – наперебой рассказывали нам третьеклассники. – "Нашу учительницу теперь весь мир знает!" И это здорово, считаем мы, потому что хороших учителей и должны знать в мире.

Радостно нас встретили и на уроке Натальи Александровны Щербининой в гимназии № 5. Дети тоже знали о конкурсе amic.ru и о победе своей учительницы. За Наталью Александровну тоже голосовал почти весь мир. И это правильно: "Наталья Александровна самая добрая, самая лучшая, самая веселая, она наша вторая мама и мы ее очень любим", – признания детей растрогали даже журналистов amic.ru.

К сожалению, победитель нашего конкурса, классный руководитель 2 "Г" класса школы № 128 Ольга Николаевна Тараненко была на больничном, когда мы вручали призы ее коллегам. Но уже на днях мы обязательно вручим ей подарки от наших партнеров.

Но зато у нас оказался еще один приятный сюрприз для еще одного участника нашего конкурса. Учитель МКОУ "Фирсовская ООШ" Елена Владимировна Толстова заняла в нем четвертое место, и магазин "Соцветие" передал ей красивый букет, а мы поздравили с Днем учителя.

Напомним, на конкурс "Мой любимый учитель" читатели amic.ru прислали девять рассказов о прекрасных педагогах Алтайского края. Писали нам и дети, и взрослые. С пятницы, 2 октября, до 5 октября на портале amic.ru проходило онлайн-голосование, в результате которого мы определили трех победителей нашего конкурса, которые получили планшеты и букеты цветов от партнеров нашего конкурса – группы компаний "Алгоритм" и компании "Соцветие".

Группа компаний "Алгоритм" – один из самых крупных застройщиков на рынке Барнаула.

Телефон: 72-00-82

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