В ГИБДД пояснили, как и за что штрафуют водителей на пешеходных переходах

ГИБДД направило в регионы инструкции для инспекторов с пояснением, как наказывать водителей за нарушения на пешеходных переходах. Документ распространили в Telegram-каналах, а затем его подлинность подтвердили в самом ведомстве.
Согласно правилам, автомобиль, который приближается к "зебре", должен уступить дорогу пешеходу, который переходит проезжую часть или только вступил на нее. Также в документе, который опубликовал "Ъ" сказано, что машина не должна начинать или продолжать движение, если это заставляет пешехода сменить скорость.
"Обязанность водителя уступить дорогу пешеходу поставлена в зависимость именно от необходимости не создавать помех в его движении", — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в том случае, если траектории машины и пешехода не пересекаются, то штрафовать водителя не нужно, а для доказательства вины водителя необходимо использовать видеозаписи и "объяснения пешеходов", однако не все инспекторы ГИБДД следуют этим правилам.
Комментарии
Пока вы киваете на ПДД и бубните о том что и кто должен, на дорогах продолжают гибнуть люди. Пора бы уже оторваться от своих теминков и посмотреть что происходит на дорогах в реальности.
На фото кстати то, каким не должен быть пешеходный переход, классика жанра.
Сказал человек с чужой фотографией на аватарке.
14.10.2020 13:40
АБОРИГЕН
Наоборот, такая раскраска перехода лучше видна.
мне по нраву именно такой переход, главное что бы был всегда крашен
14.10.2020 14:17
Александр
Какая связь между тем что я пишу и моей аватаркой?
14.10.2020 14:21
- гость -
Этого недостаточно. Переход должен ВСЕГДА быть приподнятым над проезжей частью, перед переходом должны быть лежащие полицейские ЗАСТАВЛЯЮЩИЕ водителей снижать скорость. Переход должен освещаться в темное время суток и всегда быть выделен дополнительной световой индикацией
Кроме того, так как здесь четыре полосы, ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть островок безопасности.
п. 14.1. ПДД "Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу <*>, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода".
14.10.2020 14:31
- гость -
Кто же его обяжет? П.14.1 ПДД? Ну да, ну да.
Комментарии АБОРИГЕНа будут разосланы к неукоснительному исполнению, как в ГИБДД , так и всем дорожным службам
Алтайского краяРоссии...
Да хотя бы освещенные сделали бы переходы в темное время суток! Не видно ни..на, особенно когда дождь намочит и встречка бликует!
14.10.2020 14:36
АБОРИГЕН
Если перед каждым переходом будет лежаций полицейский, то как долго реанимация будет ехать к находящимся при смерти людям и везти их в больницу? Или пусть помирают? Главное, чтобы навальненка не задавили. В правилах четко написано, что перед тем, как начать переходить дорогу пешеход должен убедиться в безопасности своих действий. Недавно видел как скорая. перевозящая ковидного больного метров 40 тормозила из-за пары пешеходов неспешно шагающих по переходу.