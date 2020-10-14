В ГИБДД пояснили, как и за что штрафуют водителей на пешеходных переходах

ГИБДД направило в регионы инструкции для инспекторов с пояснением, как наказывать водителей за нарушения на пешеходных переходах. Документ распространили в Telegram-каналах, а затем его подлинность подтвердили в самом ведомстве.

Согласно правилам, автомобиль, который приближается к "зебре", должен уступить дорогу пешеходу, который переходит проезжую часть или только вступил на нее. Также в документе, который опубликовал "Ъ" сказано, что машина не должна начинать или продолжать движение, если это заставляет пешехода сменить скорость.

"Обязанность водителя уступить дорогу пешеходу поставлена в зависимость именно от необходимости не создавать помех в его движении", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в том случае, если траектории машины и пешехода не пересекаются, то штрафовать водителя не нужно, а для доказательства вины водителя необходимо использовать видеозаписи и "объяснения пешеходов", однако не все инспекторы ГИБДД следуют этим правилам.