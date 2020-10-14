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Новости

В ГИБДД пояснили, как и за что штрафуют водителей на пешеходных переходах

, ИА "Амител"
Иногда инспекторы слишком рьяно выполняют свои обязанности
Фото: autozam.ru

Фото: autozam.ru

ГИБДД направило в регионы инструкции для инспекторов с пояснением, как наказывать водителей за нарушения на пешеходных переходах. Документ распространили в Telegram-каналах, а затем его подлинность подтвердили в самом ведомстве. 

Согласно правилам, автомобиль, который приближается к "зебре", должен уступить дорогу пешеходу, который переходит проезжую часть или только вступил на нее. Также в документе, который опубликовал "Ъ" сказано, что машина не должна начинать или продолжать движение, если это заставляет пешехода сменить скорость.

"Обязанность водителя уступить дорогу пешеходу поставлена в зависимость именно от необходимости не создавать помех в его движении", — говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что в том случае, если траектории машины и пешехода не пересекаются, то штрафовать водителя не нужно, а для доказательства вины водителя необходимо использовать видеозаписи и "объяснения пешеходов", однако не все инспекторы ГИБДД следуют этим правилам. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

14.10.2020 13:40
АБОРИГЕН

Пока вы киваете на ПДД и бубните о том что и кто должен, на дорогах продолжают гибнуть люди. Пора бы уже оторваться от своих теминков и посмотреть что происходит на дорогах в реальности.
На фото кстати то, каким не должен быть пешеходный переход, классика жанра.

14.10.2020 14:17
Александр

Сказал человек с чужой фотографией на аватарке.

14.10.2020 14:21
- гость -

14.10.2020 13:40
АБОРИГЕН
Наоборот, такая раскраска перехода лучше видна.

14.10.2020 14:23
- гость -

мне по нраву именно такой переход, главное что бы был всегда крашен

14.10.2020 14:29
АБОРИГЕН

14.10.2020 14:17
Александр

Какая связь между тем что я пишу и моей аватаркой?

14.10.2020 14:21
- гость -
Этого недостаточно. Переход должен ВСЕГДА быть приподнятым над проезжей частью, перед переходом должны быть лежащие полицейские ЗАСТАВЛЯЮЩИЕ водителей снижать скорость. Переход должен освещаться в темное время суток и всегда быть выделен дополнительной световой индикацией

14.10.2020 14:30
АБОРИГЕН

Кроме того, так как здесь четыре полосы, ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть островок безопасности.

14.10.2020 14:31
- гость -

п. 14.1. ПДД "Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу <*>, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода".

14.10.2020 14:36
АБОРИГЕН

14.10.2020 14:31
- гость -
Кто же его обяжет? П.14.1 ПДД? Ну да, ну да.

14.10.2020 16:30
- гость -

Комментарии АБОРИГЕНа будут разосланы к неукоснительному исполнению, как в ГИБДД , так и всем дорожным службам Алтайского края России...

14.10.2020 16:47
Mestnyi122

Да хотя бы освещенные сделали бы переходы в темное время суток! Не видно ни..на, особенно когда дождь намочит и встречка бликует!

14.10.2020 17:48
- гость -

14.10.2020 14:36
АБОРИГЕН

Если перед каждым переходом будет лежаций полицейский, то как долго реанимация будет ехать к находящимся при смерти людям и везти их в больницу? Или пусть помирают? Главное, чтобы навальненка не задавили. В правилах четко написано, что перед тем, как начать переходить дорогу пешеход должен убедиться в безопасности своих действий. Недавно видел как скорая. перевозящая ковидного больного метров 40 тормозила из-за пары пешеходов неспешно шагающих по переходу.

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