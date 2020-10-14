"Они прикалывались". В Крыму старший по званию застрелил 22-летнего солдата

В одной из воинских частей Крыма старший по званию застрелил 22-летнего солдата-контрактника. Об этом сообщает "Газета.ру". По данным военных, убийство произошло случайно.

"Служащие говорят, что они прикалывались. Прапорщик пистолет ко лбу приставил, типа в шутку. А он заряжен оказался", – рассказал источник порталу "Новый день".

Впервые информация об убитом солдате появилась на странице его матери в социальной сети "ВКонтакте".

"Моего сына больше нет, ему было 22 года, его застрелил старший по званию, одним выстрелом в голову. Все это произошло в воинской части, а он так хотел быть военным. Не пускайте сыновей в армию. Сейчас идет следствие", – написала женщина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Выдвинуто сразу несколько версий случившегося.