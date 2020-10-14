"Нужны серьезные корректировки". Александр Молотов оценил проект бюджета Алтайского края

Руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Александр Молотов оценил плюсы и минусы проекта бюджета на 2021 год и озвучил предложения справедливороссов по документу. Напомним, законопроект "О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" депутатам Заксобрания накануне, 13 октября, представили губернатор Виктор Томенко и руководители финансово-экономического блока краевого правительства.

По словам Молотова, документ требует определенных корректировок с учетом пандемии коронавируса, а также с учетом той ситуации, в которой оказалось предпринимательское сообщество и большинство жителей края. В противном случае бюджет на 2021 год не пройдет стресс-тест, считает депутат. Справедливороссы предлагают сразу несколько изменений.

Во-первых, нужно внимательно отнестись к вопросам, связанным с поддержкой предпринимателей. В частности, необходимо расширить виды деятельности, подпадающие под патент, снизить потенциально возможный доход, используемый при патентной системе. Также нужно учесть предложение о снижении налога на так называемую упрощенную систему налогообложения. Это, с учетом отмены ЕНВД, ситуации с карантином и снижения покупательской способности, действительно может помочь большинству представителей малого и среднего бизнеса, уверены в "Справедливой России".

Второй момент – краевая система здравоохранения. Для этой сферы предлагается изыскать дополнительные средства. Их необходимо потратить на более существенное, чем запланировано разработчиками бюджета, повышение зарплат и доплат работникам здравоохранения. Подчеркивается, что только серьезное повышение зарплаты по сути своей позволит решить проблему нехватки медицинских кадров.

В-третьих, "Справедливая Россия" предлагает обратить внимание на адресную помощь тем, кто в ней действительно нуждается. Необходима индексация выплат ветеранам труда, труженикам тыла, репрессированным. Кроме того, необходима индексация зарплат и рядовым госслужащим.

Взять деньги на все озвученное Молотов предлагает путем увеличения доходной части бюджета, а именно увеличением госдолга края. По словам депутата, из-за пандемии коронавируса ситуация сейчас форс-мажорная. На данный момент ключевая ставка ЦБ РФ существенно снижена, а значит, заемные средства дешевле, нежели несколько лет назад. Кроме того, край может выпустить облигации или иные ценные бумаги.