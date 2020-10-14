В России может появиться цифровой рубль

Центробанк России рассматривает возможность выпуска цифрового рубля. Валюта станет новой формой денег наряду с наличными и безналичными, пишет РИА Новости.

"Эмиссию <...> будет осуществлять Банк России. <...> При этом будет обеспечена бесшовность платежного пространства в России и простота конвертации <...> из одной формы в другую", – сказано в документе.

Отмечается, что для реализации валюты потребуется новая инфраструктура. Цифровым рублям присвоят коды, а храниться они будут в специальных электронных кошельках.

Переход денег от одного пользователя к другому будет осуществляться через передачу цифровых кодов.