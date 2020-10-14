В России расширят список автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь

Минпромторг РФ до 1 марта 2021 года планирует обновить список автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь. Об этом сообщает ТАСС.
"Речь идет о перечне легковых автомобилей средней стоимостью от трех миллионов рублей, подлежащем применению в очередном налоговом периоде – по закону он размещается не позднее 1 марта на официальном сайте Минпромторга России", – отмечают в ведомстве.
Согласно законодательству, владельцы автомобилей стоимостью от трех до пяти миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1 до тех пор, пока с выпуска машины не пройдет три года. Владельцы транспортных средств стоимостью более пяти миллионов платят налог в двойном размере, а за авто, которое стоит больше 10 млн, – в тройном.
Комментарии
Владелец единственного в городе жёлтого Уруса открывает перечень Минпромторга и напряжённо ищет себя.
С таким ростом цен на авто, до 1 марта и Лада Гранта может подойти..Не говоря об иномарках,собираемых в РФ. Они уже около 3 лямов и выше...
Автомобили за мил,на сегодняшний день - средство передвижени.А уж от 5 ,может и роскошь... я так понимаю, роскошные автомобили, это примерно роллс-ройс, бентли и др, от 30 миллионов. Минпромторг решил просто со всех бедняг содрать налог.
бедняги издящие на авто свыше 3 млн руб?
срочно подать на малоиущих, чтобы с бюджета им беднягам доплачивать!
14.10.2020 16:53
Гость
Вы (как это по русски?) ... просто много кушаете..