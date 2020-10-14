В России расширят список автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь

Минпромторг РФ до 1 марта 2021 года планирует обновить список автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь. Об этом сообщает ТАСС.

"Речь идет о перечне легковых автомобилей средней стоимостью от трех миллионов рублей, подлежащем применению в очередном налоговом периоде – по закону он размещается не позднее 1 марта на официальном сайте Минпромторга России", – отмечают в ведомстве.

Согласно законодательству, владельцы автомобилей стоимостью от трех до пяти миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1 до тех пор, пока с выпуска машины не пройдет три года. Владельцы транспортных средств стоимостью более пяти миллионов платят налог в двойном размере, а за авто, которое стоит больше 10 млн, – в тройном.