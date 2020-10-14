Неизвестные скинули огромный гранитный шар с перил моста в Барнауле

На мосту через Барнаулку по проспекту Ленина неизвестные скинули с перил гранитный шар.
В ближайшее время дорожные службы города вернут архитектурный элемент на место. Полиция занимается поиском виновных для привлечения к ответственности, сообщает пресс-служба администрации Центрального района.
Власти просят жителей города бережно относиться к общественному имуществу.
Как ранее сообщил amic.ru, 14 октября барнаульцы рассказали о новой яме неподалеку от пересечения улицы Профинтерна и проспекта Ленина. Как уточняют очевидцы, глубина провала больше 1,5 метра, а ее размер со временем будет только увеличиваться.
Комментарии
Просто с.олочи!
Не первый раз.
Найти хулигана и заставить самостоятельно вернуть все на место!
Там камер миллион
Опять ??!! Лет 5 назад ведь уже ловили двух идиотов за этот шарик...
У кого то опять удаль молодецкая в одном месте взыграла.
да какая же это удаль?
это дурь взыграла
А не поставить ли этот архитектурный элемент на цемент?По моему неплохая идея.
14.10.2020 15:26
- гость -
Судя по арматурине, она и так была измазана расствором, для фиксации.
Нужен штраф в золотом эквиваленте по весу шарика!!!
А с какой целью эти шары там установлены? Эстетично? Сомнительно. Архитектор выделывался, а государству деньги девать некуда? А посмотреть на шаг вперёд ума не хватает. Будут ловить, наказывать, а скидывать всё равно будут.
14.10.2020 15:44
- гость -
Правильно! Убрать шары и мост спилить!!!
Шар уже роняли. Дeбилы не кончаются. Подрастает всё больше новых дeбилов.
Подрастает всё больше новых дeбилов,
воспитанных современным обществомвоспитанных совком, как сказал бы АБОРИГЕН
14.10.2020 16:07
Павсекакий
Не больше, просто очередное поколение.
Непримиримые борцы с тайным символизмом...
Почитайте, что означают эти шары и их количество...
Хорошие денежки распилили на ремонте этого мостика и установке дурацких шаров под руководством одного сенатора. Узнать бы, сколько в его бездонных карманах осело (поди, ещё и в виде виллы в Испании). Так присосался к Алтаю, что не оттащить никак.
Да не дорожные службы должны исправлять а мусара, если хулиганов не найдут
Это гранитный шар. В чем проблема установить нормально?
14.10.2020 16:12
- гость -
Подрастает всё больше новых д..илов, воспитанных современным обществом воспитанных совком,
НЕ д..илов, а "онижедетей" и не современным обществом ,а "яжематерями".
Когда было торжественное открытие этого моста ,я посмотрел фотки ( живу то в Бийске ).Но на эти шарики сразу обратил внимание ( глупость полная для отмывания денег ). В блогах написал , что эти шарики скоро будут внизу валяться .Надо мной посмеялись умные барнаульцы .Менталитет у нашего народа ещё не дорос до таких изысков архитектурного оформления ...Пишу без сарказма ...
А если виновного для начала насадить на мастер шара, а потом лишь вернуть шар?