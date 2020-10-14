Неизвестные скинули огромный гранитный шар с перил моста в Барнауле

На мосту через Барнаулку по проспекту Ленина неизвестные скинули с перил гранитный шар.

В ближайшее время дорожные службы города вернут архитектурный элемент на место. Полиция занимается поиском виновных для привлечения к ответственности, сообщает пресс-служба администрации Центрального района.

Власти просят жителей города бережно относиться к общественному имуществу.

Как ранее сообщил amic.ru, 14 октября барнаульцы рассказали о новой яме неподалеку от пересечения улицы Профинтерна и проспекта Ленина. Как уточняют очевидцы, глубина провала больше 1,5 метра, а ее размер со временем будет только увеличиваться.