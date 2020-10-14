"Переместить пациентов невозможно". Главный врач об очередях в поликлинику №14

Главный врач поликлиники № 14 г. Барнаула Дмитрий Денисов рассказал о том, почему 14 октября – в день визита губернатора Алтайского края Виктора Томенко – в медучреждении не было гигантских очередей, на которые ранее пациенты жаловались чуть ли не ежедневно. Горожане в соцсетях рассказывают, что из-за губернаторской проверки желающих попасть на прием к врачу попросту завели через другой вход. Денисов это отрицает.

"Развернуть, переместить этих пациентов, на самом деле, невозможно. Регистратура находится только в одном месте, другого входа нет", – утверждает главврач.

Также Денисов опроверг информацию, что к визиту губернатора на портале "Госуслуги" резко увеличилось количество талонов для электронной записи к врачу. В частности, об этом в своем Telegram-канале написала депутат АКЗС Вероника Лапина. По словам главврача, это произошло намного раньше – до того, как стало известно, что Томенко лично проверит поликлиники.