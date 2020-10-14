"Переместить пациентов невозможно". Главный врач об очередях в поликлинику №14

Главный врач поликлиники № 14 г. Барнаула Дмитрий Денисов рассказал о том, почему 14 октября – в день визита губернатора Алтайского края Виктора Томенко – в медучреждении не было гигантских очередей, на которые ранее пациенты жаловались чуть ли не ежедневно. Горожане в соцсетях рассказывают, что из-за губернаторской проверки желающих попасть на прием к врачу попросту завели через другой вход. Денисов это отрицает.
"Развернуть, переместить этих пациентов, на самом деле, невозможно. Регистратура находится только в одном месте, другого входа нет", – утверждает главврач.
Также Денисов опроверг информацию, что к визиту губернатора на портале "Госуслуги" резко увеличилось количество талонов для электронной записи к врачу. В частности, об этом в своем Telegram-канале написала депутат АКЗС Вероника Лапина. По словам главврача, это произошло намного раньше – до того, как стало известно, что Томенко лично проверит поликлиники.
Комментарии
нельзя выкинуть столько талонов что бы "заткнуть" желающих
в Госуслугах 10-15 % только сидят, если и не меньше
Надоело уже честно. Снова да ладом. Одно и то же.
считаю, все, что происходит сейчас это преступление. причем преступление целенаправленно на унижение и уничтожение людей. Обращаюсь к министру Попову, вы лично готовы за это ответить?
"Я знаю точно невозможное возможно..."
Одно точно: кто-то врёт!
Все же сидят на амике и информацию черпают от сюда......
Они соврали - их разоблачили - они типа "опровергли" (опять соврали) - алгоритм работы чиновников. За это разве вам, господа, зарплату приличную платят?! А новый завполиклиникой, видать, тот еще жук.
Вы хотите в карты играть с шулерами и выиграть при этом. Ха-ха.
позор Томенко
есть талон один и только к терапевту на 21 октября в госуслугах...
через неделю, умрете тогда приходите, норм
А вот завтра посмотрим на очереди
Далеко пойдет парень, если дальше не пошлют
Проверить сидящим в сети правда или ложь очень просто, позвоните в поликлинику и попробуйте записаться.
Амик,без вас не разобраться!
Без предупреждения,в любой день,сделайте фото- доказательства или фото-опровержения.
Люди,вы тоже пересылайте фото на амик(установите дату и время).
Театр абсурда!!!!!
14.10.2020 16:26
- гость -
А смысл?
Тот кто разыграл сей спектакль должен быть удивлен вашими фото?! Вы очень наивны.
Жалко не сделали фоток с женой... ткнуть этим тварям в морду... Чтоб вас самих так всю жинь лечили...