Предприниматель Евгений Пригожин подал иски к Алексею Навальному и Любови Соболь с требованием опровергнуть высказывания о некачественной еде для детских садов и школ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Конкорд".
Иск к Навальному связан с его постом в Twitter, а к Соболь – с ее комментариями в прессе. Пригожин требует опровергнуть соответствующие высказывания и взыскать с каждого из ответчиков по 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее сообщалось, что юристы готовят иски и к другим соратникам Навального, но пока до суда дошли только два.
Комментарии
Он не предприниматель, а обычный уголовник. Это туловище уже выплатило компенсации пострадавшим в судебном порядке. Так что тут опровергать?! Что его контора не травила детей, а судебного решения по компенсациям не существует?
Навальный написал про потраву московских школьников Пригожиным.Суд этого не установил.Навальный должен уплатить ущерб компании нанесённый его клеветой и в СМИ
произнести объяснения и извинения.Это закон.
Абориген, это вы про Навального?
-гость- 15:55
у Навального нарушился обмен веществ, он впал в кому, ему надо было скушать рафаэлку. все верно прижопинец?
Что характерно... все навальнисты считают, что если их оппонент не поддерживает их оппозитионфюрера, то он автоматически сторонник коррупции, и живет на зарплату у чиновников и провластных олигархов....
А если вот не нравится мне Алёша, если я чую нутром, что чтото в нем не так.... Что он, если не дай бог, дорвется до власти, будет так же (а то и более изощренно) воровать???
14.10.2020 16:07
Иsтина
Т.е. в Пригожине для тебя всё так? Ну и падкий же ты на говно.
14.10.2020 15:55
- гость -
Установил. Пригожину пришлось выплатить компенсацию и его выволокли на свет, что порядком его взбесило. Вот он и бесится до сих пор.
Иsтина 16:07, вот и Ролдугин нутром чует, что виолончели могут опустошиться
Пригожин заплатил фирме деньги и взял навальновский долг на себя.Фирма денежно и морально пострадала в результате клеветы блогера .Суд это установил. В чём проблемы?
Аборигену и гостю от 16-20
Вот я и говорю, что почему, если я не люблю Навальнера, я (по вашему мнению) должен любить Пригожина (кстати, это кто? Муж Валерии???) и Ролдугина (ну вот как он играет на виолончели, мне нравится...)
Иsтина, бункерный наше все?
абориген выдал свою некомпетентность уже с утра! пусть лобызает этого наваленного куда хочет! это тоже от небольшого и не дальновидного ума...
14.10.2020 16:36
- гость -
Проблема в твоей неспособности устанавливать причинно следственные связи.
14.10.2020 16:36
- гость -
Ты что, оппозиционфюрер безгрешен! Он не способен на клевету! Он идеально честен и неподкупен!
Кстати, проверить бы честность бизнеса Зиминых (это тех, кто оплатил Перелёт Лёши в Шарите). Насколько я имел дело с их детищем - еще те жулики...
14.10.2020 16:37
Иsтина
Вот видишь, ты даже не в курсе что и как, но кукарекнуть тебе надо.
14.10.2020 16:07
Иsтина
А если вот не нравится мне Алёша, если я чую нутром, что чтото в нем не так....
++++++++++++++
Нутром обычно чуют приближение реактивного поноса, ибо пищеварительный тракт.
Всё остальное, касающееся выводов об отдельных личностях, требует творческого подхода к осмыслению.
Нутром же - только крошка на выхлопе .
Платил же этот "повар" по суду какие-то очень смешные деньги. Следовательно, вина в отравлении детей была доказана. А теперь возжаждал справедливости. Так, как он её понимает. Не удивлюсь, если суд поддержит этого мерзавца.
Результат этого судебного процесса очевиден. Легко выигрывать суды в России если ты Олигарх П. Любой ущерб заявляй, суд тебя поддержит. Вот если бы Олигарх П не с простым народом бы судился, а со своей ровней - Олигархами Р или Т, или даже с самим ИИ, вот это было бы уже интересно и состязательно
14.10.2020 16:37
Иsтина
Вот я и говорю, что почему, если я не люблю Навальнера, я (по вашему мнению) должен любить Пригожина (кстати, это кто? Муж Валерии???)
++++++++++++
Впервые читаю Иsтина - мужского рода. Вы что там , в Ольгино - сис/ьки на пис/ьки поменяли ,что ли?
Так называемый «кремлевский повар» Евгений Пригожин первый раз был осужден за кражу в 1979 году, пишет «Росбалт». Он получил условный срок и был направлен на коммунистическую стройку в Нижнем Новгороде, но оттуда сбежал в Ленинград в 1980 году.
В Ленинграде Пригожин познакомился ранее судимыми Алексеем Бушманов и Валентиной Макеко, и с двумя подростками, которые стали его подельниками в нескольких квартирных кражах и одном ограблении.
Издание пишет, что во время первой кражи Пригожин похитил вазу, конфетницу, салфетницу, 6 рюмок, 6 фужеров, 6 стопок и 2 рога на сумму 177 советских рублей. Добыча со второй кражи оценивалась уже 980 рублей, с третьей – в 1 610 рублей.
Также Пригожин совершил мошенничество на 250 рублей, пообещав ленинградцу продать дефицитные джинсы, но убежавший он него, получив деньги.
Воровская жизнь закончилась для Пригожина после ограбления беззащитной девушки, на которую он с сообщниками напал на улице и чуть не задушил. Крики жертвы услышала полиция и успела взять на месте преступления одного из несовершеннолетних подельников Пригожина.Подросток во всем признался и дал адрес квартиры, где милиционеры нашли Пригожина и Бушманова, а также часть украденного. В 1981 году Евгения Пригожина признали виновным в краже, мошенничестве, вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность и «разбой» и приговорили к 12 годам заключения в колонии усиленного режима и еще одному году по первому делу, всего на 13 лет.
Читаешь комменты и диву даешься. Ничему не учит нас история, ни-че-му. По сути: один мошенник подал в суд на другого, нам то от этого что? Ни-че-го. Пусть хоть до смерти "забьются", среднестатистический россиянин ничего не потеряет.
2 гимназия г.Бийск конец сентября , на обед дали хлеб с ПЛЕСЕНЬЮ .
Алексей Анатольевич Навальный — блогер-атомоход, гигант мысли, внебрачный отец русской демократии, красная тряпка для нашистов и натуральный половой феромонт для либерастов, вождь хомячков и боевых покемонов, скандалист, популист, позёр, —либерал, дружащий с руССкими националистами, миноритарный акционер, пиар-ас, толстенный тролль зажравшихся чиновников и госкорпораций в промышленном масштабе, заноза в жопе правящей илиты, автор постов, каментов и мемов, жертва Инквизиции, д'Артаньян, красавец-мужчина и просто хороший человек.
Взято с Лурка. Кстати, в статье всё по делу, и всё с пруфами.
14.10.2020 16:20
-гость-
Иsтина 16:07, вот и Ролдугин нутром чует, что виолончели могут опустошиться
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Музыканта не трогайте. Это человек чувствительный с тонкой душевной ориентацией легко ранимый. Обидится, как потом творить шедевры музыки
Заместитель главврача омской больницы, в которой лечили Алексея Навального, покинул должность. Он заявил, что с Навальным его решение никак не связано - по словам врача, он хочет вернуться в хирургию, так как это ему нравится больше, чем административная должность.(с)
Крики жертвы услышала полиция и успела взять на месте преступления одного из несовершеннолетних подельников Пригожина.
а это в какой стране было?)))
а это в какой стране было?)))
++++++++++++++
В Ленинграде городе, у пяти углов... (с)
Пришел Кал и все залил собою.
Да ты уж пиши под Иsтина рода мужского - что из под плинтуса анонимом тявкаешь то , штанины теребишь , реактивщик с нутренным двигателем гороховой крошкой пуляющий ?
Из валандающихся на этом ресурсе либероидов один Калибр более менее разумный.И костюмчик на нём хорошо сидит.Калибр-то понимает,что так называемое отравление навального боевым армейским веществом группы Новичок нервно-паралитического действия(да ещё после скрипалей с недоказанностью обвинений)-гнусная правокация гнилого запада
то 17:12
-----------------------
Как думаешь,у Лехи с Машей Певчих ничего не было? Всё по протоколу?
Из таких пацанов каким был Пригожин вырастают настоящие мужчины.
14.10.2020 19:29
- гость -
Посмотрите наконец-то интервью у Дудя, там и на этот вопрос есть ответ!
Посмотрите наконец-то интервью у Дудя, там и на этот вопрос есть ответ!
+++++++++++++
Да всё он видел и всё знает , просто ему прыщи лечить надо , поэтому хочет в ниже пояса нырнуть, чтобы разрядиться.
Ответ самого Алексея."Это совсем не то что вы подумали."