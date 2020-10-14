Предприниматель Евгений Пригожин подал иски к Алексею Навальному и Любови Соболь с требованием опровергнуть высказывания о некачественной еде для детских садов и школ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Конкорд".

Иск к Навальному связан с его постом в Twitter, а к Соболь – с ее комментариями в прессе. Пригожин требует опровергнуть соответствующие высказывания и взыскать с каждого из ответчиков по 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что юристы готовят иски и к другим соратникам Навального, но пока до суда дошли только два.