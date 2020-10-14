Россиянин заставил свою дочь отжиматься до тошноты за опоздание домой

Житель Вольска Саратовской области заставил свою 15-летнюю дочь отжиматься до тошноты за то, что она задержалась на прогулке. Об этом сообщает "Лента.ру".

По данным прокуратуры, инцидент произошел 1 октября. Девочка вернулась домой днем, но позже назначенного времени. Тогда мужчина "в воспитательных целях" заставил дочь отжиматься от пола.

Девочке стало плохо и ее доставили в городскую больницу. Госпитализация ребенку не потребовалась.

В МВД рассказали, что по данному факту организована проверка. По информации ведомства, семья подростка характеризуется как благополучная и не состоит на учете в надзорных органах.