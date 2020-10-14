Телеведущая и актриса Анфиса Чехова устроила фотосессию в спа одного из санаториев Сочи и опубликовала снимки в мокром купальнике.

На части фотографий Чехова запечатлена в малахитовом купальнике прижавшейся бюстом к перегородке, а силуэт ее груди отчетливо виден через стекло.

Кадры обрадовали поклонников и подписчиков ее странички в Instagram, где актриса разместила фотосессию, завалили ее комплиментами. "Богиня", "Шикарная женщина", "Супер красотка", "Ну и секс же ты", – пишут они.

Как ранее сообщил amic.ru, певица Анастасия Стоцкая опубликовала фото в обнаженном виде в честь своего 38-летия. На снимке артистка предстала топлес, прикрыв грудь руками.