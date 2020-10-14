В России появится новая система начисления стимулирующих выплат для врачей

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что система начисления стимулирующих выплат для врачей изменится. Об этом сообщает РИА Новости.

"Готовятся документы, да", – сказал он во время заседания Госдумы, отвечая на вопрос о переходе на новую систему с ноября.

Министр отметил, что медики сами обращались в правительство для пересмотра порядка начисления стимулирующих выплат. По словам Мурашко, медицинские работники считают, что существуют новые подходы, которые позволят соблюдать справедливое распределение средств в зависимости от отработанного каждым специалистом времени.