Страховщики назвали марку авто, которая чаще всего попадает в серьезные ДТП

Чаще всего в крупные аварии, после которых автомобиль не подлежит восстановлению, попадают машины марки Porsche – на них приходится 0,75% всех серьезных ДТП, произошедших в 2020 году.

По данным компании "АльфаСтрахование", второе место занимают авто от Infiniti (0,58%), третье – Mercedes-Benz (0,55%). Кроме того, страховщики включили в свой список "самых аварийных" машины премиум-марок Jeep (0,51%), BMW (0,5%) и Audi (0,49%).

В массовом сегменте процент серьезных ДТП наиболее высок у Renault (0,54%), Lada (0,52%), KIA (0,5%) и Suzuki (0,48 %), сообщают "Известия".

Как ранее сообщил amic.ru, самым популярным автомобилем в Алтайском крае в 2020 году оказалась Toyota Corolla.