Премьер-министр Армении заявил о частичном отступлении в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении к соотечественникам заявил, что карабахские силы "немного отступили", но Армия обороны Карабаха продолжает контролировать ситуацию. Об этом сообщает РИА Новости.

"За 18 дней боевых действий наши героические войска немного отступили на северном и южном направлениях. Противник поменял тактику, диверсионными группами пытаясь посеять панику в тылу. Армия обороны держит под контролем ситуацию, нанося противнику тяжелые потери в живой силе и технике", – сказал Пашинян.

Он заявил, что говорит об этом, поскольку хочет быть честным перед своим народом.