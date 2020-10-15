Прекрасные и естественные. Фотографии сельских девушек

Фото из свободных источников
Международному празднику сельских женщин, отмечаемому 15 октября, уже больше двадцати лет. Этот день призван напомнить обществу, насколько многим оно обязано деревенским женщинам, которые играют не последнюю роль в развитии сельских районов и в производстве продовольствия.
Комментарии
Именно селянок тут процентов 10. Как и здравых комментариев от местной либерастни.
Потом пруться в город и идут по головам
(лиж бы не назад в деревню)
И замуж за породского (стерпиться слюбиться)
Девушка может уехать из деревни, но деревня из девушки никогда...
На таких девушек смотреть гораздо приятнее, чем светских птиц
Фото студентки достойное. Что было и как стало. Макияж у сельских девушек в салоне делали, одежду в Европе. Обгадит свои историю может каждый, под лозунгом "подойди к родителям и плюнь им в лицо покажи свою культуру". Нет счастливого прошлого не будит и светлого будущего.
15.10.2020 07:28
- гость -
Говоря "либерастня", ты опосредовано признаешь тот факт, что остался крестьянином/колхозником с патриархальным силосом в голове. Жизнь в городе тебе на пользу не пошла, крестьянин из тебя так и "не вышел".
15.10.2020 09:24
АБОРИГЕН
Продолжай тренировки. Пока же ты и близко к 10 процентам не подошел.
Смотрим
@ «Молодые фермерские мечты 2019» – немецкий календарь, которого так не хватало @
из какого музея вышиванки?
15.10.2020 09:46
- гость -
Затаскано и банально. Попробуй ещё раз. Хотя вряд ли что-то изменится.
15.10.2020 08:32
Алекс
Ничего, что минимум на половине фото девушки с макияжем, и фото вполне себе постановочные?)
Деревенские звезду и ачечело моют раз в неделю в субботу в бане, не очень комфильно.
15.10.2020 13:10
Игнат Ибрагим
В автобусе бывает такое амбрэ, что сразу понятно кто-то и месяц мытьём брезговал, хотя вроде и город.
Сейчас в городе уже 50% деревенских и в платках не ходят. Привычка бухать осталась.