Прекрасные и естественные. Фотографии сельских девушек

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Международному празднику сельских женщин, отмечаемому 15 октября, уже больше двадцати лет. Этот день призван напомнить обществу, насколько многим оно обязано деревенским женщинам, которые играют не последнюю роль в развитии сельских районов и в производстве продовольствия.