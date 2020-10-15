После череды дождливых дней жителей Алтайского края порадует теплая погода. При этом четверг в регионе будет достаточно ветреным.

В крае температура воздуха днем 15 октября составит +10...+15 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется до +11...+13 градусов. Без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.

В ночь с 15 на 16 октября по краю ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя с мокрым снегом. Температура воздуха составит +1...+6 градусов, а порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.