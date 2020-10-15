Врач-невролог Ирина Ляскин рассказала о том, что холодные ноги могут сигнализировать сразу о нескольких заболеваниях, пишут "Известия". Если температура стоп не связана с холодом, то стоит пройти обследование.

По словам специалиста, холодные ноги могут быть симптомом болезни Рейно (нарушение питания тканей конечностей), полинейропатии (поражение периферических нервов) различного происхождения, а именно – при сахарном диабете, чрезмерном употреблении алкоголя, хронической интоксикации тяжелыми металлами. Также это может быть симптомом болезней печени и почек.

Для того чтобы избежать проблем со здоровьем, врач советует следить за своим питанием.