Главные события в Алтайском крае за 14 октября

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 14 октября. Без коронавируса.

Телеведущий Андрей Малахов в "Прямом эфире" на телеканале "Россия 1", посвященном смертельной драке на Старом базаре, назвал барнаульских мужчин вуайеристами. Так ведущий прокомментировал ситуацию, что в потасовке в основном участвовали женщины, в то время как мужчины снимали происходящее на видео. Полную версию программы можно посмотреть здесь.

41-летнего жителя Мамонтовского района осудят за причинение смерти по неосторожности. Он спилил дерево, которое насмерть придавило его пятилетнего сына.

Алтайский краевой суд оставил в силе решение Железнодорожного суда Барнаула по делу Марии Пономаренко, которую оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку хабаровчан.

Между тем, в Барнауле организуют пикет против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Мероприятие состоится в субботу, 17 октября, на площади перед бывшим ДК "Химиков" (ныне Регцентр) на улице Титова. Акция пройдет с 13 до 14 часов.