В Роскачестве раскрыли портящие зрение настройки в смартфоне

Мелкий шрифт экрана и излишне яркий свет в смартфоне могут пагубно сказаться на зрении пользователя, заявил менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

Отмечается, что в среднем человек пользуется смартфоном не менее двух с половиной часов в сутки. Этого достаточно, чтобы навредить глазам или нарушить режим сна.

"Можно отрегулировать яркость в зависимости от освещения или пользоваться опцией "Автояркость", а также изменить размер шрифта", – заявил эксперт в беседе с ToDay News Ufa.

По словам специалиста, оптимальный размер шрифта в устройстве должен быть таким, при котором текст виден с расстояния 30 см.

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