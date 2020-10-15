Жительница Барнаула лишилась 700 тыс. рублей при попытке купить доллары

56-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Незадолго до этого ей позвонил неизвестный и представился сотрудником брокерской компании.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина убеждал пенсионерку купить доллары, а затем продать их по выгодной цене. Горожанка поверила в обещания незнакомца о скором богатстве и согласилась на предложение.
После этого звонивший отправил женщине ссылку, перейдя по которой от нее потребовалось ввести данные банковской карты.
"Несколько раз заявительнице поступали звонки с указаниями, в результате чего женщина оформила на себя кредит и аналогичным способом у нее произошло списание денежных средств в размере более 700 тысяч рублей", – рассказали в полиции.
Позже потерпевшая поговорила со знакомыми, которые и рассказали ей, что та столкнулась с аферистами. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".
Комментарии
Пенсионерка в 56 лет ??
Есть банки .
11:47 - есть полиция .
Полиция как правило ничего не делает - а здесь надо же возбудились и чё искать будет?!
15.10.2020 11:47
- гость 15.10.2020 12:21
Doka
-15.10.2020 12:45
- гость -
Вы лично переводите деньги кому попало, а виноваты полиция, банки и т.д.?