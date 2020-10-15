Лжецелители похитили последние деньги у пенсионерки из Алтайского края

Жительнице Бийска пришлось обращаться в полицию после ритуала по снятию порчи. Злоумышленницы похитили у горожанки последние деньги.

Установлено, что на пороге дома 83-летней пенсионерки появились две незнакомые женщины. Они интересовались, не продает ли та квартиру. В этот момент в беседу вмешалась 50-летняя дочь хозяйки, которая ответила, что жилище не выставлено на продажу.

Однако одна из гостий заявила, что на женщине порча и ее нужно срочно снимать. Незнакомки вошли в коридор и стали проводить "исцеляющие ритуалы".

"По завершению магических процессов гостьи попросили принести все имеющиеся дома деньги, чтобы и их очистить от негативной энергии. На руках у "целительниц" оказалось 28 тысяч рублей. После манипуляций со сбережениями и полотенцем "экстрасенсы" сказали не трогать сверток 40 дней, а сами покинули дом", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Тем не менее пенсионерка не смогла выждать срок и проверила сверток, однако денег там уже не было. Полицейские возбудили уголовное дело.