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Новости

В Алтайский край поступила вторая часть вакцины от коронавируса

, ИА "Амител"
До конца года регион получит более 2 тыс. доз
Фото: Gustavo Fring, www.pexels.com

Фото: Gustavo Fring, www.pexels.com

Алтайский край получил вторую часть вакцины "Спутник V" против коронавирусной инфекции, сообщает "Катунь 24". Она предназначена для прививок работников сферы здравоохранения, которым ранее уже ввели первый компонент вакцины.

До конца года в регион должны поставить более 2 тысяч доз. Массовая вакцинация населения запланирована на январь 2021 года.

Напомним, вакцинация проводится в два этапа. Сначала вводится первый компонент, а через 21 день — второй.

Как ранее писал amic.ru, министр здравоохранения региона Дмитрий Попов рассказал, что первая партия вакцины из 42 доз предназначена для того, чтобы отработать механизм поступления медикаментов и организацию вакцинации.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.10.2020 12:33
АБ

На 2,5млн жителей !!!!!!!!!!!!!!!!
2 тысячи доз.

15.10.2020 12:37
Проходимец

Ставить только тем кто намордники носит

15.10.2020 12:51
- гость -


Власть полностью показала свою беспомощность. Нехватка врачей, закрытие больниц для приема граждан, даже вакцину в достаточном количестве выпустить и то не могут.

15.10.2020 13:06
- гость -

Да эта власть только и способна что воровать и поставлять вакцину избранным! А остальные будут (возможно) покупать за баснословные деньги, которые есть лишь у многих!

15.10.2020 13:10
как обычно

Обещали в октябре - теперь уже запланировано на январь. А там новогодние праздники, февраль короткий, в марте можно будет записаться в очередь в регистратуру, апрель май туда-сюда - вот уже и лето, как-нибудь перетопчемся.

15.10.2020 13:14
- гость -

Избранные не колят эти вакцины

15.10.2020 13:22
- гость -

Кому охота пустышку ставить?

15.10.2020 13:27
- гость -

15.10.2020 13:22
- гость -
Кому охота пустышку ставить?
--------
Тебе кто-то предлагает?

15.10.2020 13:52
- гость -

Мне нет, а те кто будут ставить тому и поставят.

15.10.2020 14:56
- гость -

И сколько доз? Первая 42, до конца года 2000. Сейчас сколько? 1 или 7?

15.10.2020 17:03
- гость -

12:51 - гость - "Власть полностью показала свою беспомощность"

Что Вы так про мериканскую власть убиваетесь, ну нет у них вообще вакцины, ну дохнут от вируса люди как мухи, зато скоро у них выборы...

15.10.2020 17:07
- гость -

13:14 - гость - "Избранные не колят эти вакцины"

Кого вы имеете ввиду под избранными? Вот олигархи российские уже поставили себе "Спутник V".

15.10.2020 17:11
- гость -

учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.

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