В Алтайский край поступила вторая часть вакцины от коронавируса

Алтайский край получил вторую часть вакцины "Спутник V" против коронавирусной инфекции, сообщает "Катунь 24". Она предназначена для прививок работников сферы здравоохранения, которым ранее уже ввели первый компонент вакцины.

До конца года в регион должны поставить более 2 тысяч доз. Массовая вакцинация населения запланирована на январь 2021 года.

Напомним, вакцинация проводится в два этапа. Сначала вводится первый компонент, а через 21 день — второй.

Как ранее писал amic.ru, министр здравоохранения региона Дмитрий Попов рассказал, что первая партия вакцины из 42 доз предназначена для того, чтобы отработать механизм поступления медикаментов и организацию вакцинации.