Ночной клуб в Барнауле закрыли из-за громкой музыки

Роспотребнадзор после многочисленных жалоб барнаульцев на громкую музыку провел проверку соблюдения законодательства ночным клубом, расположенным в многоэтажном доме в Индустриальном районе, сообщает пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.
"По результату были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований со стороны владельцев данного бара, а именно превышение допустимого уровня звука в ночное время суток при включенном музыкальном оборудовании с использованием живой музыки", – уточнили в ведомстве.
В связи с этим суд постановил приостановить деятельность заведения на 14 суток. Судебный пристав-исполнитель выполнил постановление инстанции в полном объеме, констатировали в региональном управлении ФССП России.
Комментарии
Закройте еще пивнушки в ЖИЛЫХ ДОМАХ.
НЕ_ВЫ_НО_СИ_МО.............
И правильно!!!
Что за клуб такой?
А где теперь бухать и падших телок клеить?
15.10.2020 12:14
Наталья
А_Т_В_А_Л_И ОТ ПИВНУШЕК!!!!
А давайте закроем Наталью во мне
Ночной клуб в Индустриальном районе??? Что-то новенькое...
Хайри Лемон пади?
Нееее. Робби Куин