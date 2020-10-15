Ночной клуб в Барнауле закрыли из-за громкой музыки

Роспотребнадзор после многочисленных жалоб барнаульцев на громкую музыку провел проверку соблюдения законодательства ночным клубом, расположенным в многоэтажном доме в Индустриальном районе, сообщает пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.

"По результату были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований со стороны владельцев данного бара, а именно превышение допустимого уровня звука в ночное время суток при включенном музыкальном оборудовании с использованием живой музыки", – уточнили в ведомстве.

В связи с этим суд постановил приостановить деятельность заведения на 14 суток. Судебный пристав-исполнитель выполнил постановление инстанции в полном объеме, констатировали в региональном управлении ФССП России.