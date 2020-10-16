Не опять, а снова. Ретроградный Меркурий начал свое движение и породил волну шуток

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Третий и последний за этот непростой год ретроградный Меркурий начался 14 октября. Завершится он 3 ноября, но до этого дня, как шутят пользователи, надо еще дожить. Астрологи в этот период советуют не принимать важных решений, не отправляться в командировки и не тратиться по-крупному. Что же делать? Стараться найти во всем хорошую сторону, закончить какие-либо дела, а еще можно на мини-катастрофы посетовать в интернете. Ну и, конечно, пошутить по этому поводу.

если я буду игнорировать ретроградный меркурий то и ретроградный меркурий будет игнорировать меня аминь — ася затычка (@nezatichka) October 14, 2020

У меня классная новость:



С сегодняшнего дня, в случае чего, можно опять во всем винить Ретроградный Меркурий🙌 — Леди быть не суждено (@nolady_here) October 14, 2020

задаюсь вопросом почему сегодня такой ужасный день а потом вспоминаю что начался ретроградный меркурий и все встаёт на свои места — полли (@mhxxck) October 14, 2020

Ребята, это не я, это ретроградный меркурий, простите меня pic.twitter.com/p8M7ldjUFb — дорита зануда (@DoritaKireeva) October 14, 2020

Ретроградный меркурий у всех вокруг меня: оба курьера яндекс.еды, которые пытались доставить мне один и тот же заказ один за другим, попали в аварию.



Дико угарали с оператором сейчас, позвонил сообщить о происшествии, и только в процессе разговора выяснил, что это уже второй — Монахов всё (@Yeah_Monakhov) October 14, 2020