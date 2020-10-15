Необходимости в закрытии заведений общепита и магазинов в России пока нет. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам министра, главное – соблюдать предписания Роспотребнадзора. Кроме того, важно отсутствие резкого роста зараженных коронавирусом. На данный момент продолжение работы магазинов и ресторанов "выглядит весьма реалистичным", цитирует Мантурова ТАСС.

Как уже сообщал amic.ru, ранее барнаульские предприниматели назвали возможное повторение весенних ограничений настоящей катастрофой для бизнеса. По их словам, приостановка деятельности торговых центров не решит проблем с заболеваемостью COVID-19, а вот их сферу убьет окончательно.