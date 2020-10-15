Необходимости в закрытии заведений общепита и магазинов в России пока нет. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
По словам министра, главное – соблюдать предписания Роспотребнадзора. Кроме того, важно отсутствие резкого роста зараженных коронавирусом. На данный момент продолжение работы магазинов и ресторанов "выглядит весьма реалистичным", цитирует Мантурова ТАСС.
Как уже сообщал amic.ru, ранее барнаульские предприниматели назвали возможное повторение весенних ограничений настоящей катастрофой для бизнеса. По их словам, приостановка деятельности торговых центров не решит проблем с заболеваемостью COVID-19, а вот их сферу убьет окончательно.
Комментарии
в каком общепите города стоят облучатели-рециркуляторы,санитайзеры или дезинфекционные рамки при входе???Где,скажите пожалуйста..Они хотят работать по старому,в новых ковидных условиях..Почему никто не обязывает их работать так,чтобы не способствовали распространению заразы?
Очевидно что власти озабочены не пандемией а вероятностью социального взрыва на фоне экономического провала. Последствия этого они не смогут решить ни силовым, ни финансовым способом. Именно боязнью этого и объясняются телодвижения властей.
Правильно гутаришь, другой причины нет.
конечно проще чтоб люди передохли от вируса, чем все закрыть и люди начнут помирать от голода, потеряв работу....
Рабочие специальности всегда нужны. Пусть развлекатели потрудяться физически например.
Макрон ввел вот комендантский час с 21 до 6. мне кажется это хорошая идея - и бизнес не загнется и кол-во соц.контактов сократится. Может нашим тоже надо об этом подумать?
15.10.2020 15:18
SV
У нас с 21 до 6 и так на улицах пустынно
Вот бюджетников бомбит, сказали же больше халявы не будет, еще полгода сидя дрма ЗП получать решили, пишите за свой счет и сидите дома,
Изолировать бюджетников как бизнес (за свой счет) посидят голодом с долгами и заткнутся