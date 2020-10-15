Эксперименты и мастер-классы. АлтГТУ проведет научный онлайн-фестиваль

В рамках Всероссийского фестиваля науки на сайте АлтГТУ создали раздел с научно-популярными и интерактивными площадками. Гостей онлайн-фестиваля ждут мастер-классы, эксперименты и опыты, полезные лекции и лайфхаки.

"Учащиеся младших классов познакомятся с точными науками и увидят настоящую "техническую" магию. Старшеклассники смогут больше узнать о направлениях подготовки и факультетах АлтГТУ. Взрослое поколение получит массу лайфхаков, которые упростят жизнь. Всех гостей онлайн-фестиваля ожидают яркие впечатления и море положительных эмоций", – рассказывает заместитель декана довузовской подготовки Виктория Яровикова.

Так, факультет специальных технологий приглашает на эксперименты по физике и химии. А преподаватели факультета информационных технологий расскажут, как создавать компьютерные 3D-игры.

Интерактивные мероприятия проведет и институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ. Преподаватели расскажут, как выбрать качественные продукты и что есть, чтобы обеспечить организм витаминами и минералами. В прямом эфире они научат готовить блюда и напитки так, чтобы максимально сохранить их полезные свойства.