Эксперт объяснил, куда нельзя ставить включенный ноутбук

Оставлять включенный ноутбук на подушке, одеяле или пледе опасно и может привести к выходу девайса из строя, заявил замдиректора Института информационных технологий Университета "Синергия" Антон Аверин.

По его словам, на мягких поверхностях ноутбук может перегреться из-за перекрытия вентиляционных отверстий. Это, в свою очередь, может привести к отключению устройства или даже стать причиной поломки отдельных компонентов.

"Также с мягких поверхностей в гаджет попадает пыль и прочий мусор, который забивается в вентиляционный кулер", – сообщил специалист в беседе с агентством "Прайм".

Помимо этого, оставлять ноутбук на кухне тоже рискованно: случайно пролитая вода может частично или полностью вывести технику из строя.