Эксперт объяснил, куда нельзя ставить включенный ноутбук

Оставлять включенный ноутбук на подушке, одеяле или пледе опасно и может привести к выходу девайса из строя, заявил замдиректора Института информационных технологий Университета "Синергия" Антон Аверин.
По его словам, на мягких поверхностях ноутбук может перегреться из-за перекрытия вентиляционных отверстий. Это, в свою очередь, может привести к отключению устройства или даже стать причиной поломки отдельных компонентов.
"Также с мягких поверхностей в гаджет попадает пыль и прочий мусор, который забивается в вентиляционный кулер", – сообщил специалист в беседе с агентством "Прайм".
Помимо этого, оставлять ноутбук на кухне тоже рискованно: случайно пролитая вода может частично или полностью вывести технику из строя.
Комментарии
У меня смартфон и ноутбук Самсунг почти не нагреваются. Можно оставлять где угодно. У жены смартон Vertex сильно нагревается во время работы вплоть до отключения.
замдиректора Института информационных технологий Университета "Синергия" - охриненный специалист.
Амик, нафиг вы всякую шнягу перепечатываете?
Этот эксперт уже надоел, он видимо не в курсе что все современные гаджеты имеют защиту от перегрева. они тупо начинаю пропускать такты процессора при перегрев так называем троттлинг, не путать с тролингом, если не помогает отключают не критические процессы, если всё равно не помогает тупо вырубаются.
"они тупо начинаю пропускать такты процессора при перегрев так называем троттлинг"
Были случаи когда из этого режима уже не выходил процессор и именно из-за перегрева.