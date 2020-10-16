Всему голова. Фотографии, которые перевернут ваше представление о хлебе

Когда мы говорим о хлебе, то чаще всего имеем в виду обычную буханку. А ведь и из этого весьма популярного и почитаемого продукта можно сделать настоящие шедевры. Кондитеры в большинстве своем соревнуются в мастерстве выпекания тортов и пирожных. Но и у хлеба есть свои поклонники. Например, Ханна и Лиза из США. Дамы – настоящие волшебницы в хлебопечении. Снимки, которые они выкладывают в своих аккаунтах Instagram, заставляют забыть обо всех диетах. А ведь в пятницу, 16 октября, во всем мире празднуется День хлеба. В этот день предлагаем вам полюбоваться кулинарным мастерством.