Россия вновь обновила суточный рекорд по числу умерших пациентов с коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб. Таким образом, с начала пандемии в стране зафиксировали 23 491 летальный случай.

За минувшие сутки в РФ выявили 13 754 новых заболевших COVID-19. Общее число инфицированных – 1 354 163.

Больше всего больных зарегистрировали в Москве (+3942 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+638) и Московской области (+439). Алтайский край (+178) на 15 октября занял 12-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 1 048 097 пациентов, в том числе 8 392 – за сутки.

Всего в стране провели 52,2 млн исследований на COVID-19. За последние сутки сделали 478 тысяч тестов.

Добавим, что на сегодня в Алтайском крае также умерло рекордное за сутки число зараженных коронавирусом – 13 человек. Всего в Алтайском крае выявили 18 858 случаев коронавируса, выздоровели 13 618 пациентов, 617 скончались.