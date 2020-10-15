Тело школьницы нашли в Домодедово

Следственные органы задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании 15-летней девочки, сообщает РИА Новости.

Тело погибшей нашли в канализационном люке в Домодедово. Место, где он спрятал жертву, показал правоохранителям 20-летний житель Ульяновской области.

Мужчина признался в содеянном, пояснив, что ночью проводил время со школьницей на лавочке в сквере. Возникла ссора, в ходе которой парень надругался над знакомой, а затем задушил ее.

Против него возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Изнасилование". Парня заключили под стражу.