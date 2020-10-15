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Дело с огоньком. Где купить качественные детали для сварки

, ИА "Амител"
Многие успешные предприятия России сотрудничают с компанией "СпецЭлектрод"

На крупных промышленных предприятиях сварка – важная часть рабочего процесса. Поэтому организациям металлургической, горнодобывающей, строительной отраслей не обойтись без сварочного оборудования и комплектующих. Чтобы не ошибиться с выбором, лучше закупать сварочные электроды у производителя.

Например, "СпецЭлектрод" предоставляет более двухсот марок электродов. Это отечественный производитель, который доказал преимущества своей продукции перед аналогами из Украины или Китая: товары "СпецЭлектрода" имеют сертификацию в системе НАКС, ГостР, Морского Регистра и Речного Регистра.

Компания успешно сотрудничает с рядом предприятий по всей России. Среди них такие промышленные гиганты, как Клинцовский автокрановый завод (КАЗ), Качканарский ГОК – российский производитель железорудного сырья, объекты Михайловского ГОКа, ГОК "Аметистовое", Нижнетагильский металлургический комбинат им. В. И. Ленина в Свердловской области, ОАО "Уральская Сталь", Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК), "ГеоПроМайнинг", корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), НПО Машиностроения и его проектно-строительный комплекс. 

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Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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