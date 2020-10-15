"Я не держусь за власть". Президент Киргизии подал в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил об уходе в отставку, сообщает его пресс-служба в четверг, 15 октября.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан", – объяснил глава республики.

Он добавил, что сейчас ситуация в стране близка к двустороннему конфликту между митингующими и силовиками, и он не хочет допустить кровопролития. Помимо этого, Жээнбеков призвал нового премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть людям мирную жизнь.

"Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", – заявил Жээнбеков.