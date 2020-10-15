Анна Попова заявила, что коронавирус не стал опаснее

Россия управляет ситуацией с коронавирусом, он не стал злее и опаснее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит РИА Новости.

"РФ сегодня выглядит как страна, управляющая ситуацией, что и есть на самом деле. То есть ситуация напряженная, сложная, вирус не стал злее или опаснее, он просто пришел в свой сезон. Вот сейчас его сезон", – сказала Попова.

Ранее в РАН оценили сроки полной победы над коронавирусом. По словам специалиста, постепенно у людей выработается коллективный иммунитет и примерно через год "мы про него уже и не вспомним".

По последним данным, в России выявили 1 354 163 заболевших коронавирусом и 23 491 летальный случай. За весь период выздоровели 1 048 097 пациентов.