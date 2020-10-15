В Барнауле ограничат стоянку транспорта на оживленном участке проспекта Ленина

В районе здания № 7 по проспекту Ленина в Барнауле (у концертного зала "Сибирь") ограничат остановку и стоянку транспортных средств. Соответствующие дорожные знаки на указанном участке поставят 2 ноября, сообщает пресс-служба мэрии.

По информации городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, эта мера необходима для увеличения пропускной способности улицы и обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее amic.ru сообщал, что в Барнауле изменят организацию движения на улице Солнечная Поляна в районе перекрестка с улицей Энтузиастов. С 2 ноября на этом участке запретят проезжать пересечение улиц в прямом направлении по крайнему левому ряду.