В Барнауле ограничат стоянку транспорта на оживленном участке проспекта Ленина

В районе здания № 7 по проспекту Ленина в Барнауле (у концертного зала "Сибирь") ограничат остановку и стоянку транспортных средств. Соответствующие дорожные знаки на указанном участке поставят 2 ноября, сообщает пресс-служба мэрии.
По информации городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, эта мера необходима для увеличения пропускной способности улицы и обеспечения безопасности дорожного движения.
Ранее amic.ru сообщал, что в Барнауле изменят организацию движения на улице Солнечная Поляна в районе перекрестка с улицей Энтузиастов. С 2 ноября на этом участке запретят проезжать пересечение улиц в прямом направлении по крайнему левому ряду.
Комментарии
Господи, все знаками обвесили. Уже реальнотнегле парковаться. Совсем сбрендили
БРЕД!!!
там как раз в этом месте все разъезжаются вправо влево и только светофоры тормозят движение!
и ни каких пробок там не бывает!!!
если в этом месте то это что-то другое?!
ищите жлоба - которому захотелось около себя свободную зону организовать...