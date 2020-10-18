Мистический туман в Центральном парке Барнаула. Для тех, кто любит впечатления

Центральный парк Барнаула мал и изящен. Горожане его любят за уютные скамейки вдоль речки Барнаулки, старые ели и раскидистые березы. Детям тут можно покататься на аттракционах, а взрослым отдохнуть у старого фонтана.

Но осенью "Центральный" особенно очарователен. Пестрый и душистый, он становится еще уютнее. Но мало кто из нас видел его окутанным туманом. Сочетание сизой дымки и закрытых на зиму детских каруселей впечатляет.

Фотокорреспондент amic.ru Слава Мельников приглашает прогуляться в тумане по таинственному и притихшему парку.