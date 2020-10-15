Ефремов полностью компенсировал моральный вред старшему сыну погибшего в ДТП

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов полностью выплатил компенсацию за моральный вред старшему сыну погибшего Сергея Захарова. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката потерпевшего, Сергея Аверцева.

По словам юриста, на сегодня артист выплатил Виталию Захарову 800 тысяч рублей – именно эту сумму назначил суд. Кроме того, еще до суда сын погибшего в ДТП курьера получил компенсацию от Ефремова в 200 тысяч рублей, напомнил Аверцев.

"Итого мой доверитель получил 1 млн рублей", – констатировал адвокат.

Вечером 8 июня пьяный Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 3 сентября актер признал свою вину, а 8 сентября его приговорили к восьми годам колонии общего режима.