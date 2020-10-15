Водителя уволили за опрокидывание автобуса с пассажирами на Алтае

Правоохранители добились увольнения водителя пассажирского автобуса, который допустил опрокидывание общественного транспорта в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.

Авария произошла вечером 25 августа, когда автобус ПАЗ-32054 маршрута № 100 двигался по улице Барнаульской.

По результатам проверки установлено, что водитель нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части дороги, не выбрал безопасную дистанцию до впереди остановившегося автомобиля, в результате чего произошло столкновение.

После удара автобус съехал с проезжей части и опрокинулся на бок. При этом пострадали три человека: сам виновник аварии, кондуктор и несовершеннолетний пассажир.

По представлению прокурора индивидуальный предприниматель уволил подвергшего опасности жизни пассажиров водителя и принял на его место другого. С сотрудниками ИП проведен повторный инструктаж, чтобы подобная ситуация не повторилась.