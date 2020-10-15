Вирус африканской чумы обнаружили в российской колбасе

ДНК вируса африканской чумы свиней обнаружили в колбасе, произведенной мясокомбинатом в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Порядка 14 килограммов зараженного продукта хранилось в холодильнике на складе в Великом Новгороде. Колбасу уничтожили, а на месте провели дезинфекцию. Отмечается, что губернатор области издал указ об установлении карантина на территории инфицированного объекта до 22 октября.

Переносчиками африканской чумы свиней являются животные. Вирус попадает в организм через слизистую, раны, пищу и укусы насекомых. Болезнь характеризуется лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. По данным ученых, для людей болезнь опасности не представляет.