Роспотребнадзор проверил ковидные меры на Старом базаре в Барнауле

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора во главе с руководителем одного из отделов Еленой Бобровой провели проверку соблюдения ковидных ограничений на Старом базаре в Барнауле. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Результатом проверки стало несколько предписаний об устранении нарушений, которые вынесли трем арендаторам помещений и собственнику здания.

Так, последнему поставили в вину отсутствие антисептика в туалетной комнате.

Магазин хлеба дезинфицирующее средство приобрел, но, как выяснилось, не то, которое необходимо.

"Дезинфицирующее средство должно быть с противовирусной активностью, поэтому вам его нужно поменять, – констатировала Боброва. – В инструкции обращайте внимание на то, чтобы средство было не только антибактериальным, но и против вирусов".

Кафе "Еда для жизни" также ошиблось в выборе антисептика. Проверяющие установили, что оно предназначено для обработки поверхностей, но никак не для рук.

Предупредили о необходимости соблюдения социальной дистанции и посетителей, которые слишком близко подходили к своим знакомым.