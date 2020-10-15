Роспотребнадзор проверил ковидные меры на Старом базаре в Барнауле

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора во главе с руководителем одного из отделов Еленой Бобровой провели проверку соблюдения ковидных ограничений на Старом базаре в Барнауле. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Результатом проверки стало несколько предписаний об устранении нарушений, которые вынесли трем арендаторам помещений и собственнику здания.
Так, последнему поставили в вину отсутствие антисептика в туалетной комнате.
Магазин хлеба дезинфицирующее средство приобрел, но, как выяснилось, не то, которое необходимо.
"Дезинфицирующее средство должно быть с противовирусной активностью, поэтому вам его нужно поменять, – констатировала Боброва. – В инструкции обращайте внимание на то, чтобы средство было не только антибактериальным, но и против вирусов".
Кафе "Еда для жизни" также ошиблось в выборе антисептика. Проверяющие установили, что оно предназначено для обработки поверхностей, но никак не для рук.
Предупредили о необходимости соблюдения социальной дистанции и посетителей, которые слишком близко подходили к своим знакомым.
Комментарии
Неужели все продавцы маски надели? На втором этаже несколько недель ни на одном! продавце не было маски даже на подбородке
Один вопрос: как вам не стыдно вообще? И с чего вы взяли, что в кафе "Еда для жизни" не было антисептика для рук, а вместо него была жидкость для обработки поверхностей? Жаль, что у вас в комментариях нельзя прикрепить фото! Чтобы читатели могли своими глазами увидеть фото антисептика и понять, что вы, господа, сработали максимально непрофессионально и безответственно. А это ваша работа - оглашать Достоверную информацию.
Я сотрудник данного кафе и работала в тот день! Все меры предосторожности были соблюдены (маски, перчатки, антисептики)!
Стыдно за работу наших журналистов и роспатребнадзора!!!