Академик рассказал, как ожирение влияет на течение коронавируса

У пациентов с ожирением риск смерти при коронавирусе повышается почти в девять раз, заявил академик РАН, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова Евгений Шляхто.

"Как увеличился риск тяжелого течения? Почти более чем в семь раз у пациентов с ожирением и почти в девять раз – риск летального исхода. Это позволяло, конечно, нам строить индивидуальную стратегию у каждого конкретного больного", – приводит ТАСС слова Шляхто.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в России наблюдается пандемия не коронавируса, а ожирения. По словам медика, причиной этого стала лень и распущенность.

За весь период в России коронавирусом заболели 1 354 163 человека, 1 048 097 излечились, 23 491 пациент скончался.