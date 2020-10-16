Вокалистка Little Big Софья Таюрская привлекла к себе внимание очередной публикацией на своей странице в Instagram.
Певица выложила кадр, на котором фотограф запечатлел ее в корсете с обнаженной грудью. Участница группы лишь немного прикрыла интимное место рукой. В подписи к посту девушка призналась, что любит этот снимок.
Как уже сообщал amic.ru, ранее в Сети певицу затравили за развод вокалиста Little Big Ильи Прусикина. По мнению поклонников, именно Таюрская стала причиной разлада в отношениях между солистом и его супругой Ириной Смелой.
Комментарии
Можно разок
Жирновата однако на мой вкус. Тут еще снято так, что все недостатки фигуры спрятаны. Даже разок не стал бы, не люблю толстых теток.
-гостю 9:20
Ахах... да тебе такая только снится будет, а во сне сне, все равно не будет ничего, потому что не даст))))))
Гостю 9:20, эстет- да да, не то что твои на картинках да видосиках, да? )))
Ну точно, как мой папа покойный говаривал: без порток, а в шляпе... А тут без трусов, но в сапогах. И чо корсет - в ремешке надо было сняться. Или складки на боках?
жырная бабень, антисекс сплошной... да еще и низкосрущая
Эх, я бы её второй раз, если бы первый дала.
Не ну а чо, два раза по нормальному и разок спереди вполне.
Спецсапоги, смысле чтобы коленки не натереть.
16.10.2020 09:38
- гость -
Не, коровы мне не снятся, я не зоофил. Жирных теток не переношу вообще. Все подруги у меня в реале стройные и спортивные. Если тебе такие не дают - твои проблемы, у меня с доступом к стройным женским телам никаких проблем нет и никогда не было.
Интересные Вы все: смогу- не смогу, буду- не буду, смог- не смог, кто вам всем даст? она же пивица, а не давалка.
11:07
она же пивица, а не давалка.
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Есть разница?
кто вам всем даст
Гыыыыы! Ну таки точно: зъисть-то вин зъисть, та хто ж ему дасьть!
16.10.2020 12:29
Тётя Сара
Я вас уверяю, тётенька Сара, эту гражданочку за её недлинную жизнь поюзали столько поцев у которых нет денег, что ой-вэй!
И каждую, даже самую заносчивую и мнящую себя принцессой телку хоть раз в жизни, да пёр бесплатно какой-нибудь жабоподобный чувак)