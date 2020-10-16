Пятница, 16 Октябрь, 12:44

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,95
€ 91,45
15°


1354163 +0
Обь
92см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Софья Таюрская из Little Big показала горячее фото без купальника

, ИА "Амител"
Певица призналась, что любит этот снимок
Софья Таюрская / Фото: Sasha Saharnaya / instagram.com/sonyatayurskaya/

Софья Таюрская / Фото: Sasha Saharnaya / instagram.com/sonyatayurskaya/

Вокалистка Little Big Софья Таюрская привлекла к себе внимание очередной публикацией на своей странице в Instagram.

Певица выложила кадр, на котором фотограф запечатлел ее в корсете с обнаженной грудью. Участница группы лишь немного прикрыла интимное место рукой. В подписи к посту девушка призналась, что любит этот снимок.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Сети певицу затравили за развод вокалиста Little Big Ильи Прусикина. По мнению поклонников, именно Таюрская стала причиной разлада в отношениях между солистом и его супругой Ириной Смелой.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.10.2020 08:23
- гость -

Можно разок

16.10.2020 09:20
- гость -

Жирновата однако на мой вкус. Тут еще снято так, что все недостатки фигуры спрятаны. Даже разок не стал бы, не люблю толстых теток.

16.10.2020 09:38
- гость -

-гостю 9:20
Ахах... да тебе такая только снится будет, а во сне сне, все равно не будет ничего, потому что не даст))))))

16.10.2020 09:57
Ghost

Гостю 9:20, эстет- да да, не то что твои на картинках да видосиках, да? )))

16.10.2020 10:03
Гы

Ну точно, как мой папа покойный говаривал: без порток, а в шляпе... А тут без трусов, но в сапогах. И чо корсет - в ремешке надо было сняться. Или складки на боках?

16.10.2020 10:26
- гость -

жырная бабень, антисекс сплошной... да еще и низкосрущая

16.10.2020 10:43
- гость -

Эх, я бы её второй раз, если бы первый дала.

16.10.2020 10:54
- гость -

Не ну а чо, два раза по нормальному и разок спереди вполне.

16.10.2020 10:56
- гость -

Спецсапоги, смысле чтобы коленки не натереть.

16.10.2020 11:06
- гость -

16.10.2020 09:38
- гость -

Не, коровы мне не снятся, я не зоофил. Жирных теток не переношу вообще. Все подруги у меня в реале стройные и спортивные. Если тебе такие не дают - твои проблемы, у меня с доступом к стройным женским телам никаких проблем нет и никогда не было.

16.10.2020 11:07
гость

Интересные Вы все: смогу- не смогу, буду- не буду, смог- не смог, кто вам всем даст? она же пивица, а не давалка.

16.10.2020 11:10
- гость -

11:07
она же пивица, а не давалка.
---------
Есть разница?

16.10.2020 12:29
Тётя Сара

кто вам всем даст

Гыыыыы! Ну таки точно: зъисть-то вин зъисть, та хто ж ему дасьть!

16.10.2020 12:42
- гость -

16.10.2020 12:29
Тётя Сара
Я вас уверяю, тётенька Сара, эту гражданочку за её недлинную жизнь поюзали столько поцев у которых нет денег, что ой-вэй!
И каждую, даже самую заносчивую и мнящую себя принцессой телку хоть раз в жизни, да пёр бесплатно какой-нибудь жабоподобный чувак)

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
12:32
С 2021 года в России появятся новые штрафы для водителей 0
12:15
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 16 тысяч 3
12:08
6,5 кг счастья. Выбраны новые финалисты конкурса "Главная кошка города" 4
11:57
В Алтайском крае двое парней угнали "шестерку" и застряли в канаве 1
11:44
Сразу два землетрясения произошло в Сибири 2
11:31
В Алтайском крае живут 65 человек в возрасте старше 100 лет 5
11:17
Массовая авария произошла на въезде в Барнаул 4
11:06
Куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача. Нужные телефоны в одной инфографике 11
10:54
Трое пациентов с COVID-19 умерли в Республике Алтай 0
10:43
Специалист назвала признаки бессимптомного течения коронавируса 19
10:31
Павла Волю заподозрили в измене 7
10:21
Когда День матери в 2020 году и какие традиции есть у этого праздника 0
10:07
Биологи АлтГУ создадут цветущий остров в барнаульском парке "Изумрудный" 0
09:57
Анна Попова включила два Алтая в десятку регионов по ожирению населения 9
09:44
Эксперт назвал бренды смартфонов, которые чаще всего взрываются в руках 2
09:32
Фура "сложилась" и заблокировала движение движение на Новом мосту в Барнауле 9
09:18
Пройти и проехать. Эксперт из мэрии рассказал о ключевых дорожных проектах Барнаула 26
09:07
Алтайский край вошел в пятерку лидеров по ведению лесного хозяйства 2
08:55
Правительство России ухудшило прогноз по убыли населения 18
08:43
В России назвали плюсы падения курса рубля 24
08:28
Диетолог рассказала о пользе сала при коронавирусе 7
08:15
Горожан приглашают выбрать места, которые благоустроят в Барнауле 3
08:03
"Искрился пол". Алтайских сирот заселили в дом, который бьет током 2
07:50
Софья Таюрская из Little Big показала горячее фото без купальника 14
07:32
Не опять, а снова. Ретроградный Меркурий начал свое движение и породил волну шуток 0
07:17
Билл Гейтс предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом 11
07:02
Загадочный круг из черепов обнаружили в одной из рощ Барнаула 19
06:49
Психолог рассказал, как снять стресс с помощью телевидения 8
06:33
Всему голова. Фотографии, которые перевернут ваше представление о хлебе 1
06:18
Народные приметы. Как не заболеть и защититься от порчи на Дениса Позимнего 1
06:03
До +14 и дожди. Прогноз погоды в Алтайском крае на 16 октября 0
23:55
Такой день. "Пропавшие" деньги для алтайских сирот и просьба повысить стоимость проезда 0
23:31
Академик рассказал, как ожирение влияет на течение коронавируса 1
23:08
В мэрии Горно-Алтайска ввели карантин 0
22:52
Захарова: в России не утверждали, что Навальный отравил сам себя 54
22:31
Попова рассказала о высокой заболеваемости коронавирусом офисных работников 0
22:10
Роспотребнадзор проверил ковидные меры на Старом базаре в Барнауле 2
21:50
Вирус африканской чумы обнаружили в российской колбасе 0
21:30
Водителя уволили за опрокидывание автобуса с пассажирами на Алтае 0
21:09
Работник пострадал при пожаре на ферме в Алтайском крае 0
20:47
В Алтайском крае следователи возбудили дело из-за пропажи мужчины три месяца назад 0
20:31
В Алтайском крае создадут центр управления регионом 9
20:10
Алтайский Минстрой объяснил, что деньги на жилье для сирот не пропадали 1
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 200 0
19:27
Ефремов полностью компенсировал моральный вред старшему сыну погибшего в ДТП 0
19:06
Координатор парламентской партии заболел коронавирусом в Барнауле 2
18:49
Прямо на уроке. Репетитора из Алтайского края осудят за надругательства над детьми 1
18:24
Дорожники рассказали, как продвигается ремонт Старого моста в Барнауле 3
18:05
Дело с огоньком. Где купить качественные детали для сварки 0
17:55
В Барнауле ограничат стоянку транспорта на оживленном участке проспекта Ленина 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.