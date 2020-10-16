Вокалистка Little Big Софья Таюрская привлекла к себе внимание очередной публикацией на своей странице в Instagram.

Певица выложила кадр, на котором фотограф запечатлел ее в корсете с обнаженной грудью. Участница группы лишь немного прикрыла интимное место рукой. В подписи к посту девушка призналась, что любит этот снимок.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Сети певицу затравили за развод вокалиста Little Big Ильи Прусикина. По мнению поклонников, именно Таюрская стала причиной разлада в отношениях между солистом и его супругой Ириной Смелой.