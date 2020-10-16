Билл Гейтс предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с пандемией коронавируса этой осенью может стать еще хуже, чем была летом, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс.
"Количество заражений растет, а с наступлением холодов люди больше находятся в помещениях, что увеличивает шансы передачи вируса", – приводит слова миллиардера РИА Новости.
По его словам, пока нет вакцины, в борьбе с распространением инфекции поможет только следование простым санитарным нормам – ношение маски, соблюдение социальной дистанции, регулярное мытье рук и отказ от посещения массовых мероприятий.
Ранее Гейтс сообщал, что только после изобретения суперэффективной и доступной вакцины человечество сможет вернуться в нормальное русло жизни.
По последним данным, с начала пандемии в мире выявили 38,6 млн случаев коронавируса и свыше 1 млн смертей. Больше всего заболевших насчитали в США (7,9 млн человек), Индии (7,3 млн) и Бразилии (5,1 млн).
Комментарии
Это очень хорошо, что он сказал. Как то стало спокойней нашим врачам. Да и нам.
В России уже изобретена суперэффективная и доступная вакцина,которая спасёт человечество.
на ряду с цукербергом он один из бенефициаров этой ситуации
Без советов знаем. Придут морозы, уйдут простуды.
16.10.2020 08:00
- гость -
Интересно и в чем его выгода? За 20 лет его фонд выделил 50 млрд $ на благотворительность. 30% от этой суммы непосредственно пошла на здравоохранение. Ты наверное и за 20 своих жизней этого не заработаешь. Ну ка поделись с нами, конспирологический ты наш, какой профит Гейтс от этого получает?
вакцин уже до фига. но я бы не доверял человеку, который будучи программистом по профессии утверждал, что больше 640 КБ оперативной памяти вряд ли когда понадобятся. напомню, что 1МБ = 1024КБ, 1ГБ == 1024МБ.
Т.е. гражданин США ошибься минимум в тысячу раз. по-русски пальцем в небо.
в области вирусологии и медицины думаю его компетентность еще меньше.
"Только после изобретения суперэффективной и доступной вакцины человечество сможет вернуться в нормальное русло жизни". Печально, но россиянам можно не мечтать - не будет у нас суперэффективной и доступной вакцины - НИКОГДА!!!
"По словам Гинцбурга, можно надеяться, что к концу ноября — началу декабря миллионы доз вакцины выйдут в гражданский оборот, и тогда в течение 10-12 месяцев станет возможным привить такую часть населения, что появится 70 процентов защищенных людей".По вашему,гость 09:05,это наглая ложь академика?
09:00
- гость -
но я бы не доверял человеку, который будучи программистом по профессии утверждал, что больше 640 КБ оперативной памяти вряд ли когда понадобятся.
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В начале 1980-х IBM и Apple выпустили первые персональные компьютеры, за ними последовали другие фирмы. Сходные конструкции предлагались и в СССР, например "Микро-80", но руководство страны задумки не оценило. Заместитель министра радиопромышленности СССР Николай Горшков в 1980 году сказал авторам "Микро": "Ребята, хватит заниматься ерундой. Персонального компьютера не может быть. Могут быть персональный автомобиль, персональная пенсия, персональная дача. Вы вообще знаете, что такое ЭВМ? ЭВМ — это 100 кв. м площади, 25 человек обслуживающего персонала и 30 л спирта ежемесячно!"
21 век, а вирус победить не можем, странно всё это
16.10.2020 09:00
- гость -
я бы не доверял человеку, который будучи программистом по профессии утверждал, что больше 640 КБ оперативной памяти вряд ли когда понадобятся
Выдрали из контекста и носятся с этой фразой. Вы знаете, что в то время оперативная память была во много-много раз дороже? А программы тогда были на порядки меньше. Бытовой ПК Spectrum имел 48 Кб памяти, а полноценная игра с магнитофонной кассеты занимала 30-40Кб.
Это сейчас вам впаривают смартфоны с гигабайтами памяти, которой все равно мало, а тетрис из Маркета занимает 200 Мб.