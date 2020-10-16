Пятница, 16 Октябрь, 12:44

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,95
€ 91,45
15°


1354163 +0
Обь
92см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Билл Гейтс предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом

, ИА "Амител"
Основатель Microsoft считает, что этой осенью эпидобстановка может усугубиться
Фото: wordpress.com

Фото: wordpress.com

Ситуация с пандемией коронавируса этой осенью может стать еще хуже, чем была летом, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс.

"Количество заражений растет, а с наступлением холодов люди больше находятся в помещениях, что увеличивает шансы передачи вируса", – приводит слова миллиардера РИА Новости.

По его словам, пока нет вакцины, в борьбе с распространением инфекции поможет только следование простым санитарным нормам – ношение маски, соблюдение социальной дистанции, регулярное мытье рук и отказ от посещения массовых мероприятий.

Ранее Гейтс сообщал, что только после изобретения суперэффективной и доступной вакцины человечество сможет вернуться в нормальное русло жизни.

По последним данным, с начала пандемии в мире выявили 38,6 млн случаев коронавируса и свыше 1 млн смертей. Больше всего заболевших насчитали в США (7,9 млн человек), Индии (7,3 млн) и Бразилии (5,1 млн).

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

16.10.2020 07:25
- гость -

Это очень хорошо, что он сказал. Как то стало спокойней нашим врачам. Да и нам.

16.10.2020 07:35
- гость -

В России уже изобретена суперэффективная и доступная вакцина,которая спасёт человечество.

16.10.2020 08:00
- гость -

на ряду с цукербергом он один из бенефициаров этой ситуации

16.10.2020 08:29
- гость -

Без советов знаем. Придут морозы, уйдут простуды.

16.10.2020 09:00
АБОРИГЕН

16.10.2020 08:00
- гость -
Интересно и в чем его выгода? За 20 лет его фонд выделил 50 млрд $ на благотворительность. 30% от этой суммы непосредственно пошла на здравоохранение. Ты наверное и за 20 своих жизней этого не заработаешь. Ну ка поделись с нами, конспирологический ты наш, какой профит Гейтс от этого получает?

16.10.2020 09:00
- гость -

вакцин уже до фига. но я бы не доверял человеку, который будучи программистом по профессии утверждал, что больше 640 КБ оперативной памяти вряд ли когда понадобятся. напомню, что 1МБ = 1024КБ, 1ГБ == 1024МБ.
Т.е. гражданин США ошибься минимум в тысячу раз. по-русски пальцем в небо.
в области вирусологии и медицины думаю его компетентность еще меньше.

16.10.2020 09:05
- гость -

"Только после изобретения суперэффективной и доступной вакцины человечество сможет вернуться в нормальное русло жизни". Печально, но россиянам можно не мечтать - не будет у нас суперэффективной и доступной вакцины - НИКОГДА!!!

16.10.2020 09:29
- гость -

"По словам Гинцбурга, можно надеяться, что к концу ноября — началу декабря миллионы доз вакцины выйдут в гражданский оборот, и тогда в течение 10-12 месяцев станет возможным привить такую часть населения, что появится 70 процентов защищенных людей".По вашему,гость 09:05,это наглая ложь академика?

16.10.2020 09:49
- гость -

09:00
- гость -
но я бы не доверял человеку, который будучи программистом по профессии утверждал, что больше 640 КБ оперативной памяти вряд ли когда понадобятся.
------
В начале 1980-х IBM и Apple выпустили первые персональные компьютеры, за ними последовали другие фирмы. Сходные конструкции предлагались и в СССР, например "Микро-80", но руководство страны задумки не оценило. Заместитель министра радиопромышленности СССР Николай Горшков в 1980 году сказал авторам "Микро": "Ребята, хватит заниматься ерундой. Персонального компьютера не может быть. Могут быть персональный автомобиль, персональная пенсия, персональная дача. Вы вообще знаете, что такое ЭВМ? ЭВМ — это 100 кв. м площади, 25 человек обслуживающего персонала и 30 л спирта ежемесячно!"

16.10.2020 11:51
гость

21 век, а вирус победить не можем, странно всё это

16.10.2020 12:36
- гость -

16.10.2020 09:00
- гость -
я бы не доверял человеку, который будучи программистом по профессии утверждал, что больше 640 КБ оперативной памяти вряд ли когда понадобятся

Выдрали из контекста и носятся с этой фразой. Вы знаете, что в то время оперативная память была во много-много раз дороже? А программы тогда были на порядки меньше. Бытовой ПК Spectrum имел 48 Кб памяти, а полноценная игра с магнитофонной кассеты занимала 30-40Кб.
Это сейчас вам впаривают смартфоны с гигабайтами памяти, которой все равно мало, а тетрис из Маркета занимает 200 Мб.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
12:32
С 2021 года в России появятся новые штрафы для водителей 0
12:15
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 16 тысяч 3
12:08
6,5 кг счастья. Выбраны новые финалисты конкурса "Главная кошка города" 4
11:57
В Алтайском крае двое парней угнали "шестерку" и застряли в канаве 1
11:44
Сразу два землетрясения произошло в Сибири 2
11:31
В Алтайском крае живут 65 человек в возрасте старше 100 лет 5
11:17
Массовая авария произошла на въезде в Барнаул 4
11:06
Куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача. Нужные телефоны в одной инфографике 11
10:54
Трое пациентов с COVID-19 умерли в Республике Алтай 0
10:43
Специалист назвала признаки бессимптомного течения коронавируса 19
10:31
Павла Волю заподозрили в измене 7
10:21
Когда День матери в 2020 году и какие традиции есть у этого праздника 0
10:07
Биологи АлтГУ создадут цветущий остров в барнаульском парке "Изумрудный" 0
09:57
Анна Попова включила два Алтая в десятку регионов по ожирению населения 9
09:44
Эксперт назвал бренды смартфонов, которые чаще всего взрываются в руках 2
09:32
Фура "сложилась" и заблокировала движение движение на Новом мосту в Барнауле 9
09:18
Пройти и проехать. Эксперт из мэрии рассказал о ключевых дорожных проектах Барнаула 26
09:07
Алтайский край вошел в пятерку лидеров по ведению лесного хозяйства 2
08:55
Правительство России ухудшило прогноз по убыли населения 18
08:43
В России назвали плюсы падения курса рубля 24
08:28
Диетолог рассказала о пользе сала при коронавирусе 7
08:15
Горожан приглашают выбрать места, которые благоустроят в Барнауле 3
08:03
"Искрился пол". Алтайских сирот заселили в дом, который бьет током 2
07:50
Софья Таюрская из Little Big показала горячее фото без купальника 14
07:32
Не опять, а снова. Ретроградный Меркурий начал свое движение и породил волну шуток 0
07:17
Билл Гейтс предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом 11
07:02
Загадочный круг из черепов обнаружили в одной из рощ Барнаула 19
06:49
Психолог рассказал, как снять стресс с помощью телевидения 8
06:33
Всему голова. Фотографии, которые перевернут ваше представление о хлебе 1
06:18
Народные приметы. Как не заболеть и защититься от порчи на Дениса Позимнего 1
06:03
До +14 и дожди. Прогноз погоды в Алтайском крае на 16 октября 0
23:55
Такой день. "Пропавшие" деньги для алтайских сирот и просьба повысить стоимость проезда 0
23:31
Академик рассказал, как ожирение влияет на течение коронавируса 1
23:08
В мэрии Горно-Алтайска ввели карантин 0
22:52
Захарова: в России не утверждали, что Навальный отравил сам себя 54
22:31
Попова рассказала о высокой заболеваемости коронавирусом офисных работников 0
22:10
Роспотребнадзор проверил ковидные меры на Старом базаре в Барнауле 2
21:50
Вирус африканской чумы обнаружили в российской колбасе 0
21:30
Водителя уволили за опрокидывание автобуса с пассажирами на Алтае 0
21:09
Работник пострадал при пожаре на ферме в Алтайском крае 0
20:47
В Алтайском крае следователи возбудили дело из-за пропажи мужчины три месяца назад 0
20:31
В Алтайском крае создадут центр управления регионом 9
20:10
Алтайский Минстрой объяснил, что деньги на жилье для сирот не пропадали 1
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 200 0
19:27
Ефремов полностью компенсировал моральный вред старшему сыну погибшего в ДТП 0
19:06
Координатор парламентской партии заболел коронавирусом в Барнауле 2
18:49
Прямо на уроке. Репетитора из Алтайского края осудят за надругательства над детьми 1
18:24
Дорожники рассказали, как продвигается ремонт Старого моста в Барнауле 3
18:05
Дело с огоньком. Где купить качественные детали для сварки 0
17:55
В Барнауле ограничат стоянку транспорта на оживленном участке проспекта Ленина 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.