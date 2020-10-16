Билл Гейтс предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с пандемией коронавируса этой осенью может стать еще хуже, чем была летом, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс.

"Количество заражений растет, а с наступлением холодов люди больше находятся в помещениях, что увеличивает шансы передачи вируса", – приводит слова миллиардера РИА Новости.

По его словам, пока нет вакцины, в борьбе с распространением инфекции поможет только следование простым санитарным нормам – ношение маски, соблюдение социальной дистанции, регулярное мытье рук и отказ от посещения массовых мероприятий.

Ранее Гейтс сообщал, что только после изобретения суперэффективной и доступной вакцины человечество сможет вернуться в нормальное русло жизни.

По последним данным, с начала пандемии в мире выявили 38,6 млн случаев коронавируса и свыше 1 млн смертей. Больше всего заболевших насчитали в США (7,9 млн человек), Индии (7,3 млн) и Бразилии (5,1 млн).