Горожан приглашают выбрать места, которые благоустроят в Барнауле

19 октября стартует интернет-голосование общественных территорий, которые благоустроят по программе "Формирование современной городской среды города Барнаула", сообщает пресс-служба мэрии.

Проголосовать можно будет с 8:00 19 октября до 8:00 2 ноября. При этом сделать свой выбор можно будет исключительно через Систему голосования по вопросам социально-экономического развития Алтайского края, что подразумевает наличие аккаунта на "Госуслугах".

Сделать свой выбор можно будет только единожды, но при этом одновременно разрешено поддержать до шести участков.

"В перечень общественных территорий для голосования включен 41 объект. Голосование будет рейтинговым, – уточнил зампредседателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат. – После подготовки проектно-сметной документации и доведения лимитов финансирования будет принято решение о том, сколько территорий из верхних строчек рейтинга будет благоустроено".

Результаты подведут в течение трех дней с момента завершения приема голосов. Итоговый протокол опубликуют не позднее, чем через пять дней с момента его подписания, заверили в городской администрации.