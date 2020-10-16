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Горожан приглашают выбрать места, которые благоустроят в Барнауле

, ИА "Амител"
Обозначить свой выбор можно будет через "Госуслуги"
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

19 октября стартует интернет-голосование общественных территорий, которые благоустроят по программе "Формирование современной городской среды города Барнаула", сообщает пресс-служба мэрии.

Проголосовать можно будет с 8:00 19 октября до 8:00 2 ноября. При этом сделать свой выбор можно будет исключительно через Систему голосования по вопросам социально-экономического развития Алтайского края, что подразумевает наличие аккаунта на "Госуслугах".

Сделать свой выбор можно будет только единожды, но при этом одновременно разрешено поддержать до шести участков.

"В перечень общественных территорий для голосования включен 41 объект. Голосование будет рейтинговым, – уточнил зампредседателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат. – После подготовки проектно-сметной документации и доведения лимитов финансирования будет принято решение о том, сколько территорий из верхних строчек рейтинга будет благоустроено".

Результаты подведут в течение трех дней с момента завершения приема голосов. Итоговый протокол опубликуют не позднее, чем через пять дней с момента его подписания, заверили в городской администрации.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.10.2020 08:21
Гостья

Мизюлискую рощу сделайте, голосование было, 2 место, в итоге денег не хватило на нее, хотя объект который занел 3 место делают. Несправедливо (.

16.10.2020 08:26
- гость -

Голосуй, не голосуй. Итог моржовый сексис.

16.10.2020 08:29
- гость -

Цель мероприятия - загнать народ на госуслуги, чтобы в будущем они голосовали на выборах Путина. Для увеличения явки. Благоустройство города их в последнюю очередь интересует

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