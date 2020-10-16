В России назвали плюсы падения курса рубля

Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров назвал падение курса рубля полезным для отечественной экономики.

Как заявил министр в интервью Bloomberg, ослабление валюты почти на 20% по отношению к доллару побудит отечественных производителей меньше полагаться на импорт. Это станет благоприятным условием для российских производителей, которые не зависят от зарубежной продукции.

Как отмечает издание, ослабление рубля произошло из-за падения цен на нефть и угрозы новых санкций со стороны Запада. При этом российская экономика успела восстановиться после спада из-за коронавируса во втором квартале.

Мантуров рассказал, что на данный момент правительство не обсуждает планы по продлению мер поддержки бизнеса, и заметил, что "восстановление было очень быстрым во многих отраслях".