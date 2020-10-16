В России назвали плюсы падения курса рубля

Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров назвал падение курса рубля полезным для отечественной экономики.
Как заявил министр в интервью Bloomberg, ослабление валюты почти на 20% по отношению к доллару побудит отечественных производителей меньше полагаться на импорт. Это станет благоприятным условием для российских производителей, которые не зависят от зарубежной продукции.
Как отмечает издание, ослабление рубля произошло из-за падения цен на нефть и угрозы новых санкций со стороны Запада. При этом российская экономика успела восстановиться после спада из-за коронавируса во втором квартале.
Мантуров рассказал, что на данный момент правительство не обсуждает планы по продлению мер поддержки бизнеса, и заметил, что "восстановление было очень быстрым во многих отраслях".
Комментарии
Какие же они всё-таки дураки, все эти мантуровы, правительство и прочая номенклатура.
Ну сказочный..... и такие у руля страны. Нам хана.
Одним словом либералы, о людях думают, не то, что при Советах.
Лихой и придурковатый , в стране практически ничего своего нет, все в лучшем случае из китая, а он такое лапочет, дурвчек!
Ну если бункерный в свое время сказал что лучше когда ты продал на 1 бакс и получил 70р чем 30р, то ничего удивительного что у него и министры такие.
Эта шпана отнюдь не дураки - прекрасно понимают, что падение курса рубля приводит к обнищанию россиян, а им это выгодно - над нищими и убогими можно властвовать без сантиментов!
16.10.2020 08:55
Eugene
Можете и дальше в просрации находиться - Путин и его министры либералы...
16.10.2020 08:55
Eugene
Они не либералы, они воры и бывшие комсомольцы, т.е. естественный результат развития твоей любимой совковой системы. Наверное коммуняки о людях думали когда ядерные полигоны около городов организовывали, когда скрывали информацию о крупных технологических авариях подвергая всех опасности, когда в конец проворовавшись вводили талоны на всё что можно?
скоро как нигры в бурундии вместо кошелька с тележкой ходить будем
Какой рубль. Посмотрите на улицах. Все на английском. Только доллар.
0855 1000%
Господи , помоги избавится от этих недоносков .
Да НИКАКИХ плюсов нет, от слова ВООБЩЕ
То есть бизнесу хорошо, когда народу плохо? Растущие просто так цены - тоже хорошо.
Хорошо только тем, кто ресурсы вывозит из страны - нефть, газ, металл, лес.
дурак какой то.
Фотку такую блин нашли...
аж плюнуть хочется
нет от ума
Жизнерадостный идиот!
они там что курят?
курить- ладно, где берут?
Министр с очень странным голосом сморозил ерунду. Хотя раньше за ним вроде такого не замечалось
Всё правильно говорит. Вы в теме то разберитесь сначала. Живём в рубле, получаем и тратим в нём же. Еще американец вырастет, рублей вообще невпроворот будет. Тогда и заживём, батистовые портянки носить станем. Не менее чем по три аршин на каждую ногу.
А Денис Мантуров действует в интересах США?