Эксперт назвал бренды смартфонов, которые чаще всего взрываются в руках

По словам директора компании "Интеллектуальный Резерв" Павла Мясоедова, чаще всего в руках взрываются смартфоны от компании Samsung и Apple.
По его словам, "бомбой" может стать любое мобильное устройство, которое имеет проблемы с аккумулятором. Причиной может послужить контакт с водой, удар или перезарядка.
Чтобы избежать подобного происшествия, следует предотвращать негативное воздействие на батарею гаджета – не перегревать и не гнуть устройство, использовать подходящую зарядку и не ронять его на твердую поверхность.
Если же аккумулятор внутри телефона вздулся, то устройство нельзя использовать, а деталь необходимо как можно скорее заменить, пишет агентство "Прайм".
Комментарии
мой Xiaomi побывал в озере. После вытаскивания из воды отказали работать намокшие динамики. Просох и вновь заработал звук. Батарея как работала без претензий, так и работает до сих пор.
HAARP?