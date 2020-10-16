Эксперт назвал бренды смартфонов, которые чаще всего взрываются в руках

По словам директора компании "Интеллектуальный Резерв" Павла Мясоедова, чаще всего в руках взрываются смартфоны от компании Samsung и Apple.

По его словам, "бомбой" может стать любое мобильное устройство, которое имеет проблемы с аккумулятором. Причиной может послужить контакт с водой, удар или перезарядка.

Чтобы избежать подобного происшествия, следует предотвращать негативное воздействие на батарею гаджета – не перегревать и не гнуть устройство, использовать подходящую зарядку и не ронять его на твердую поверхность.

Если же аккумулятор внутри телефона вздулся, то устройство нельзя использовать, а деталь необходимо как можно скорее заменить, пишет агентство "Прайм".