Потрясающая красота Горного Алтая осенью 2020. Фотографии, от которых хочется жить

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Невероятно тяжелый високосный 2020 год потряс весь мир своей непредсказуемостью и катастрофами. Пока люди переживают из-за разрушенных планов и внезапных проблем, природа безучастно наблюдает за происходящим. Это ощущение вечного спокойствия и какого-то удивления от людской суеты пронизывает каждого, кто оказывается в Горном Алтае. Особенно осенью. Седые горы, бронзовые предгорья, неулыбчивый шаман. Лошади, словно сошедшие с картин великих художников. Барнаульский фотограф Максим Наземцев умеет увидеть и поймать моменты величавой красоты и спокойствия. Эти снимки способны отодвинуть житейскую суету. Хотя бы на какое-то время.