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Потрясающая красота Горного Алтая осенью 2020. Фотографии, от которых хочется жить

, ИА "Амител"
Увидеть Алтай и жить дальше, чтобы как можно чаще с ним встречаться

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Невероятно тяжелый високосный 2020 год потряс весь мир своей непредсказуемостью и катастрофами. Пока люди переживают из-за разрушенных планов и внезапных проблем, природа безучастно наблюдает за происходящим. Это ощущение вечного спокойствия и какого-то удивления от людской суеты пронизывает каждого, кто оказывается в Горном Алтае. Особенно осенью. Седые горы, бронзовые предгорья, неулыбчивый шаман. Лошади, словно сошедшие с картин великих художников. Барнаульский фотограф Максим Наземцев умеет увидеть и поймать моменты величавой красоты  и спокойствия. Эти снимки способны отодвинуть житейскую суету. Хотя бы на какое-то время.

 


Комментарии

17.10.2020 09:35
- гость -

А где фото пробок на Чуйском тракте?

17.10.2020 10:20
- гость -

Алтай сильно распиарен. Кавказ намного интереснее.

17.10.2020 11:19
- гость -

10:20- гость - "Алтай сильно распиарен. Кавказ намного интереснее."

Соглашусь. Крым, Кавказ - там еще помимо всего присутствует древняя история. А просто красоты гор, они везде есть..Кстати, там еще присутствует море, а здесь на Алтае этого нет...да и теплее там ))

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