6,5 кг счастья. Выбраны новые финалисты конкурса "Главная кошка города"

В конкурсе "Главная кошка города" подвели итоги недели. Новыми финалистами стали:
Саймон (Барнаул)
Семен (Бийск)
Шаман (Горно-Алтайск)
Впереди финалистов ждет голосование за статус победителя конкурса от "Радио Дача". "Главную кошку города" определят уже в следующую пятницу, 23 октября 2020 года.
Генеральный партнер конкурса в Барнауле: ООО "Евростиль", сеть оптик "Евростиль". Партнеры: сеть ветеринарных аптек "Зоомир", интернет-зоомагазин "Котофей".
Генеральный партнер конкурса в Бийске: ООО "Бийский рыбозавод". Партнеры: торговая компания "Терем", компания "Волчихинские напитки", клиника микрохирургии глаза "Евростиль", сеть ветеринарных аптек "Зоомир".
Генеральный партнер конкурса в Горно-Алтайске: ООО "Зоомир". Партнеры: клиника микрохирургии глаза "Евростиль", портал "Новости Горного Алтая".
"Радио Дача Бийск": 107,8 FM, программа "Удачный час" по будням, 16:00-17:00,
тел. автоответчика 8 (3854) 777-078.
"Радио Дача Барнаул": 107,4 FM, программа "Удачный час", по будням, 12:00-13:00, 19:00-20:00,
тел. автоответчика 8 (3852) 20-28-38.
"Радио Дача Горно-Алтайск": 102.2 FM
Комментарии
А свое фото можно на участие? Я толстый, добрый люблю пожрать. А лежать это просто моё. Я б даже на работу лёжа ходил.
да где голосовать то?
Мои 1,5 килограмма отказались нормально фотографироваться.
Сплошная накрутка))))